تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵ و تیبا در جاده اقلیدبه یاسوج پنج مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر اقلید گفت: گزارشی از مرکز اورژانس مبنیبر تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و تیبا درکیلومتر ۲۲ جاده اقلید _یاسوج به هلالاحمر اعلام شد.
هادی مهندسی افزود: پس از دریافت خبر این حادثه بلافاصله نجاتگران هلالاحمر اقلید با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او در پایان گفت: این حادثه دو مصدوم مرد و سه مصدوم زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، اقدامات پیشبیمارستانی را انجام و سپس مصدومان را برای ادامه روند درمانی با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر اقلید انتقال دادند.