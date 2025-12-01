قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: میراث فرهنگی، به‌عنوان سرمایه تمدنی ایران، نیازمند توجهی فراتر از اقدامات مقطعی است و جشنواره چندرسانه‌ای، با هدف پرورش نگاه فرهنگی و الهام‌بخشی پایدار برای هنرمندان طراحی شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در یادداشتی با عنوان «جشنواره‌ای برای آینده میراث ایران» ، به تبیین روند رو به رشد جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی در سه دوره گذشته و اهمیت آن در آستانه برگزاری چهارمین دوره پرداخت.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در این یادداشت نوشت: در سال‌های اخیر موجی تازه در توجه به میراث فرهنگی در عرصه تولیدات رسانه‌ای و چندرسانه‌ای شکل گرفته است؛ موجی که نتیجه یک مسیر روشن و هدفمند در برنامه‌ریزی فرهنگی کشور است. جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی طی سه دوره گذشته و اکنون در آستانه دوره چهارم، به بستری اثرگذار برای هم‌افزایی میان هنرمندان، مستندسازان، نویسندگان، پژوهشگران، عکاسان، فعالان رسانه و علاقه‌مندان این حوزه تبدیل شده است.

روند رو به رشد آثار رسیده به جشنواره پیام روشنی دارد: اقبال جامعه هنری و رسانه‌ای به موضوع میراث فرهنگی رو به افزایش است. از ۲۹۲۵ اثر در نخستین دوره، به بیش از ۴۴۵۰ اثر در دوره سوم رسیدیم و اکنون، تنها سه روز مانده به پایان مهلت ثبت‌نام دوره چهارم، این رقم از ۴۷۰۰ اثر عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود در نهایت از مرز ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ اثر نیز گذر کند. این اعداد تنها آمار نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده تبدیل‌شدن جشنواره به یک زبان مشترک میان میراث فرهنگی و دنیای رسانه‌اند.

ورود آثار از ۲۵ کشور جهان، مشارکت طیف متنوع هنرمندان در حوزه‌های عکس، فیلم، مستند، سریال، تئاتر، گرافیک، موسیقی، ادبیات، کتاب، رادیو و رسانه‌های دیجیتال و ارائه پیشنهاد‌هایی مانند انتخاب ۱۰۰ عکس برتر میراث ایران یا اجرای آثار نمایشی در بافت‌های تاریخی، نشان می‌دهد این جشنواره صرفاً یک رویداد فرهنگی نیست؛ بلکه جریانی رو به گسترش است.

اما مهم‌تر از آمار، نقش بلند مدت این جشنواره است. میراث فرهنگی، به‌عنوان سرمایه تمدنی ایران، نیازمند توجهی فراتر از اقدامات مقطعی است. جشنواره چندرسانه‌ای با هدف پرورش نگاه فرهنگی و الهام‌بخشی پایدار برای هنرمندان طراحی شده است؛ زیرا هنرمند امروز پس از مواجهه با ظرفیت‌های میراث فرهنگی، در آثار فردا روایت تازه‌ای از هویت ملی ارائه خواهد کرد. همین آثار می‌توانند به معرفی بهتر ایران، تقویت گردشگری فرهنگی و رونق صنایع خلاق کمک کنند.

ساختار جشنواره با بهره‌گیری از تجربه سه دوره پیشین، بر اصول حرفه‌ای و شفاف استوار است. شورای سیاست‌گذاری هر دوره با حضور ترکیبی از چهره‌های برجسته سینما، هنر، دانشگاه، رسانه و کارشناسان میراث‌فرهنگی تشکیل می‌شود و این تنوع، چندصدایی و اعتبار داوری آثار را تضمین می‌کند. داوران جشنواره نیز طیفی گسترده از مستندسازان، پژوهشگران، عکاسان، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه‌اند؛ ترکیبی که جای هیچ تردیدی در کیفیت انتخاب آثار باقی نمی‌گذارد.

تجربه دوره‌های گذشته نشان داده همکاری دستگاه‌های مختلف نیز نقش مهمی در موفقیت جشنواره داشته است. همان‌طور که در دوره دوم، حوزه هنری مسئولیت افتتاحیه را بر عهده گرفت و در دوره‌های دیگر نهاد‌های مختلف مشارکت داشتند، این جشنواره همواره بستری برای تعامل میان دستگاه‌ها، هنرمندان و متخصصان بوده است.

در نهایت، جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی بر یک حقیقت استوار است: میراث فرهنگی ایران نه‌تنها موضوعی هنری، بلکه یک ظرفیت ملی است. رشد چشمگیر آثار، استقبال هنرمندان داخلی و خارجی، گسترش ژانر‌ها و حضور فعال رسانه‌ها همه نشان می‌دهد که مسیر جشنواره، مسیر درستی است.

این جشنواره یک رقابت کوتاه‌مدت نیست؛ یک جریان فرهنگی پیوسته است که هر سال گسترده‌تر و اثرگذارتر می‌شود. استمرار آن برای آینده میراث فرهنگی و روایت فردای ایران ضروری است.

ایران ما، میراث ما؛ و جشنواره، فرصتی برای بازخوانی و بازآفرینی این میراث در زبان هنر، تصویر، کلام و رسانه است.