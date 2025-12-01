حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی استان اصفهان مبتلا به آنفلو آنزا هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص شیوع آنفلوانزا در استان گفت: در جمعیت بزرگسال حدود ۳۷ درصد آنها مبتلا به آنفلوانزا هستند و در بین کودکان این آمار بین ۶۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است.

پژمان عقدک، مردم را در این ایام به رعایت فاصله با افراد مشکوک به آنفلوآنزا، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون توصیه کردو افزود: در داخل خانه افرادی که مبتلا هستند بهتر است در اتاق ایزوله و تنها بمانند، برای دیگر افراد باتوجه‌به آلودگی هوا هم که به شکل هم‌زمان وجود دارد، باید از دستگاه تهویه هوا استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص خوردن و آشامیدن بهتر است که آب و مایعات، میوه و سبزی‌ها زیاد استفاده شود چرا که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارضی که ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک می‌کند.

عقدک با بیان اینکه هنوز هم فرصت برای تزریق واکسن آنفلوآنزا وجود دارد، افزود: افراد سالمند، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و کسانی که بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی کلیوی و بیماری متابولیک مثل دیابت دارند، بهتر است که بیشتر مراقبت کنند.

وی گفت:آنفلوانزا هر سال ممکن است با سویه جدید خود را نشان دهد، در حال حاضر ویروسی که وجود دارد، آنفلوانزا نوع آ و آنفلوانزای H۳N۲ گزارش شده که در سال‌های گذشته هم شیوع و بروز داشته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص ماندگاری این بیماری ادامه داد: حداقل تا آخر دی پیش‌بینی می‌شود که آنفلوانزا ادامه پیدا کند یعنی از اوایل آذر که شروع شده تا اواخر دی‌ماه، به مدت دو ماه وجود دارد، حتی ممکن است تا بهمن‌ماه هم ادامه پیدا کند.