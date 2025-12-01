پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: بر اساس طرح جدید، خودروهای دولتی، مناطق ویژه، خارجی و نوشماره با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوختگیری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کرامت ویسکرمی» درباره مصوبه هیئت وزیران درباره سهنرخی شدن بنزین گفت: با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری در مقدار سهمیه و نرخ اول و دوم که خودروها دریافت میکنند، ایجاد نمیشود؛ به عبارت دیگر، سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تغییر نمیکند.
وی با تأکید بر اینکه هدف مصوبه هیئت وزیران کنترل و مدیریت این موضوع است که مردم از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند، تصریح کرد: هماکنون با شرایطی رو به رو هستیم که روزانه حداقل ۴۰ درصد عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاهها انجام میشود، این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۳۳ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر، روزانه ۵۳ میلیون لیتر از کارت جایگاه با نرخ ۳۰۰۰ تومان استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه هدف این است که استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی افزایش یابد و استفاده از کارت اضطراری به حداقل برسد، افزود: به افرادی که کارت هوشمند سوخت ندارند، کارت داده میشود و از نیمه دوم آذر، قیمت سوختی که با کارت جایگاه دریافت میشود، ۵۰۰۰ تومان خواهد بود و زمان دقیق بعداً اطلاعرسانی میشود.
ویسکرمی با بیان اینکه برخی خودروها مشمول سهمیه اول و دوم نمیشوند، گفت: دولت اعلام کرده است که به خودروهای دولتی سهمیه ۳۰۰۰ تومانی تعلق نمیگیرد و باید با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوختگیری کنند، همچنین خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی و خودروهای نوشماره با نرخ کارت اضطراری، یعنی ۵۰۰۰ تومان سوختگیری میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که خودروهای مذکور چگونه باید سوختگیری کنند، گفت: به این خودروها کارت سوخت داده میشود و سهمیه نرخ اول و دوم را که ۱۶۰ لیتر میشود دریافت میکنند، اما با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوختگیری میکنند. در واقع سهمیه آنها ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهد بود، همچنین منظور از نوشماره خودروی صفر کیلومتر است که تازه از کارخانه بیرون آمده اند.