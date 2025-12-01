سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۹ مگاوات امروز و در ارتباط تصویری با وزیر نیرو در شیراز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: برای راه اندازی این نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلومتر خط اتصال ساخته شده و در مجموع ۹۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

سلاحی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی که امروز در تعدادی از استان‌های کشور به بهره‌برداری رسید از سوی نیرو‌های جوان در شهرک صنعتی شیراز ساخته شده داست.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: ساخت این نیروگاه‌ها در کنار مدیریت مصرف کننده‌ها قطعی‌های برق را در تابستان آینده کاهش می‌دهد.