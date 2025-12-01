پخش زنده
۴۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان با دستور برخط وزیر نیرو وارد مدار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق با عنوان «پویش بزرگ و سراسری ایران آباد» با حضور علیآبادی، وزیر نیرو گفت: امروز ۴۴۵ مگاوات نیروگاه در کشور به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات دیگر در بیش از ۹۰ ساختگاه آغاز شد.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: براین اساس و با دستور برخط وزیر نیرو به شکل متمرکز، با بهره برداری از ۴۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اصفهان، ظرفیت نیروگاههای استان به ۳۶۸ مگاوات رسید.
وی اجرای این طرحها را نماد خوداتکایی ملی و استقلال صنعتی خواند و گفت: این اقدام عینیترین نشانهی عزم ایران برای خودکفایی در زیرساختهای حیاتی و کاهش وابستگی به بیرون از مرزهاست.
مهدی جمالی نژاد افزود: همچنین احداث شهرهای خورشیدی به شهرداری اصفهان و نیز تعویض ۴۰۰ هزار چراغ پر مصرف معابر و صرفهجویی ۱۰۰ مگاواتی انرژی الکتریکی در این راستا اجرا شده است.
وی پیش بینی کرد: استان اصفهان در آینده با استفاده از تیمهای خلاق، دانشبنیان و نوآور برای افزایش بهرهوری نیروگاهها با بررسی بیشتر به سمت احداث نیروگاه بادی ارشمیدسی که با نسیم ملایم هم تولید برق میکند، خواهد رفت.