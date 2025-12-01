به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد با تأکید بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران گفت: امروز جنگ سخت پایان‌ یافته است، اما جنگ نرم در اوج خود قرار دارد و اگر دشمن بداند که از درون جامعه اختلاف جدی وجود دارد، حتماً برای ایران بحران‌سازی می‌کند.

علی نیک‌زاد با یادآوری جایگاه شهید آیت‌الله مدرس افزود: به افتخار مرد دین، مرد شجاعت و سیاست و صاحب کیاسَت آمده‌ایم؛ مردی که جمله معروفش دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست، هنوز نسخه نجات کشور است و مدرس می‌گفت قدرت باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت قدرت باشند.

وی با اشاره به بنیان‌های سیاسی انقلاب اسلامی، ادامه داد: امام تنها رهبر دوران معاصر بود که پس از پیروزی انقلاب، در طوفان حوادث، مردم را به رفراندوم دعوت کرد؛ ما برخلاف بسیاری از کشور‌ها با رأی مردم نظام سیاسی را مستقر کردیم و آمریکا از همان ابتدا دشمنی خود را آغاز کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از انقلاب همین آمریکا می‌گفت ایران باید هسته‌ای باشد، اما بعد از انقلاب نخستین کشوری که گفت ایران نباید هیچ‌گونه توان دفاعی داشته باشد، همین آمریکا بود و امروز می‌گویند موشکتان باید فقط چند کیلومتر برد داشته باشد و شما حق اظهارنظر هم نداشته باشید.



نیک‌زاد با اشاره به آخرین جنگ ۱۲ روزه افزود: هدف دشمن تنها زدن دو موشک نبود؛ آمده بودند نظام سیاسی را عوض کنند. اگر برنامه‌شان پیش می‌رفت، قرار بود پس از حمله، اغتشاش داخلی ایجاد و سپس نیروهایشان از شمال، غرب و جنوب وارد کشور شوند، اما مردم و فرماندهان دفاعی کشور کاری کردند که دشمن غافلگیر شد.

وی با بیان اینکه دشمن با بهانه قرار دادن یک ساختمان مسکونی، کودکان و زنان را به خاک و خون کشید، ادامه داد: اگر منطق داشتند، چنین کاری نمی‌کردند، جنگ سخت تمام شده، اما جنگ نرم ادامه دارد و افسران این جنگ شما هستید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ایرانی‌ها برخلاف بسیاری از ملت‌ها، وقتی تهدید بیرونی می‌بینند، متحد می‌شوند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۲۵۸ نماینده در مجلس حاضر شدند، درحالی‌که در روز‌های عادی بیش از ۱۹۲ نفر حاضر نیستند، گفتیم جلسه را تعطیل نمی‌کنیم؛ بگذارید اگر قرار است بزنند، همین‌جا بزنند تا مردم بدانند خون ما از خون مردم رنگین‌تر نیست.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور افزود: ما در بحث فرهنگ به دنبال عزت و اصالت خانواده هستیم و در اقتصاد، امنیت، انرژی، ارز، مسکن و اشتغال باید کار را پیش ببریم و دولت بودجه ۵ میلیون میلیارد تومانی دارد که ۹۰ درصد آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها ناترازی دارند و نمی‌توانند تسهیلات کافی ارائه کنند، ادامه داد: ۱۱ میلیون میلیارد تومان نقدینگی دست مردم است و ۲۵ میلیارد دلار نیز در اختیار مردم است، دولت باید برای به‌کارگیری این نقدینگی برنامه داشته باشد تا مثل دوره قبل، بورس دوباره به مردم آسیب نزند.

وی درباره برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: در برنامه هفتم پیش‌ بینی شده روزانه ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم، ۳۵/۱ میلیارد مترمکعب گاز تولید شود و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اینها سرمایه‌گذاری کلان می‌خواهد؛ بانک‌ها نمی‌توانند و دولت نیز توان کافی ندارد.

نیک زاد با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذار سه چیز می‌خواهد: احترام، امنیت و سود بالاتر از تورم. اقتصاد ما هنوز تولیدی نیست و از رانت و دلالی آسیب می‌بیند و ما باید زیرساخت‌ها را درست کنیم، قوانین را اصلاح و تسهیلات را روان کنیم.

وی افزود: اگر در جنگ نرم پیروز نشویم و مشکلات اقتصادی برطرف نشود، جنگ سخت تا کِی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ ما باید ریشه مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: حتماً به آقای وزیر صحبت می‌کنیم تا طرح های جاده‌ای کاشمر انجام شود، از جاده کاشمر به شادمهر تنها دو تکه کوچک باقی مانده و دولت قطعاً کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به نابرابری توزیع اعتبارات ملی، افزود: در حالی که تهران ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان، لرستان ۴۱۰ میلیارد و اردبیل ۶۱ میلیارد تومان دریافت می‌کند، این عدالت نیست، ما باید قوانین و اختیارات موجود را طوری به کار بگیریم که سهم استان‌ها و شهرستان‌ها نزدیک به عدالت شود.

نیک‌زاد در ادامه به حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها پرداخت و بیان کرد: برای دانشگاه‌ها حاضریم مجوز ماده ۲۳ و کمکی که مراکز دانش‌ بنیان و مراکز رشد ارائه می‌کنند، فراهم شود تا طرح های توسعه‌ای ساخته شود، پول کافی نیز موجود است.

نیکزاد درباره تعاونی‌ها و اتاق بازرگانی گفت: اکنون تعاونی‌ها ۲۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارند و اتاق بازرگانی ۴۰ درصد خلق ثروت را انجام می‌دهد، اگر پیگیری کنید، وزارت تعاون و تشکل‌های خصوصی قطعاً کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در زمینه یارانه‌ها و کالا‌ها افزود: سامانه‌ها باید یکی شوند تا شفافیت و عدالت برقرار شود، سهم هر استان و شهرستان باید مشخص و پرداخت شود.

وی بر اهمیت همکاری بخش خصوصی، شهرداری و استانداری برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: زمین‌ های با کاربری خدماتی و طرح‌های صنعتی باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانکی توسعه یابند. ما آماده‌ایم برای اشتغال و رونق اقتصادی کمک کنیم.