بیش از ۱۳۰ تن برنج احتکارشده، در استان اصفهان کشف و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: تیمهای عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و موردنیاز مردم و جلوگیری از احتکار کالا، از احتکار برنج در ۴ انبار در استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سردار حمید علینقیان پورافزود: مأموران با هماهنگی قضائی به این انبارها اعزام و در بازرسیها موفق شدند، بیش از ۱۳۰ تن برنج خارجی و ایرانی احتکار شده را کشف کنند.
وی، ارزش اولیه این برنجها را برابر نظر کارشناسان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال دانست و گفت: در این زمینه ۴ متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای اجرای اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.