چاپ نهم کتاب «چت با جناب شیطان» اثر غلامرضا حیدری ابهری، که به موضوع شیطانشناسی با رویکردی نوین میپردازد، در نشر جمال منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر با بهرهگیری از گفتوگوهای خیالی و چتهای مجازی، مفاهیم دینی و اخلاقی را به زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان و نوجوانان ارائه میدهد. سبک منحصربهفرد کتاب، آن را از دیگر آثار همموضوع متمایز میکند و توانسته است توجه طیف گستردهای از مخاطبان را جلب کند.
در «چت با جناب شیطان»، شخصیت شیطان در قالب یک شخصیت مجازی با نویسنده ارتباط برقرار میکند و تلاش میکند او را به انحراف و خطا سوق دهد. نویسنده با بهرهگیری از طنز و هوش خود پاسخهایی ارائه میدهد که نه تنها شیطان را ناکام میگذارد، بلکه به مخاطب نشان میدهد چگونه میتوان در برابر وسوسهها و شگردهای فریبکارانه مقاومت کرد. این شیوه روایت، ضمن حفظ جذابیت داستانی، مفاهیم اخلاقی و دینی را به شکل مستقیم و ملموس در ذهن خواننده تثبیت میکند.
یکی از ویژگیهای بارز این کتاب، بهرهگیری از فضای مجازی و قالب گفتوگوهای چتی است که با دنیای امروز نوجوانان و جوانان همخوانی دارد و آنان را به تعامل با متن تشویق میکند. این رویکرد، علاوه بر جلب توجه نسل جوان، امکان استفاده والدین و معلمان را نیز به عنوان ابزاری آموزشی فراهم کرده است تا بتوانند مفاهیم اخلاقی و دینی را به شیوهای ملموس به فرزندان و دانشآموزان منتقل کنند.
با استقبال گسترده مخاطبان و توجه به نیازهای آموزشی و تربیتی نسل نو، چاپهای پیشین این اثر با استقبال قابل توجهی مواجه شد و اکنون رسیدن به چاپ نهم، نشاندهنده جایگاه مستحکم این کتاب در میان آثار مرتبط با تربیت اخلاقی و دینی کودکان و نوجوانان است.
کتاب «چت با جناب شیطان» برای گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال طراحی شده و با زبانی ساده و داستانی جذاب، امکان یادگیری مفاهیم دینی و اخلاقی را به مخاطبان میدهد. این اثر علاوه بر ارزش آموزشی، جنبه سرگرمکننده نیز دارد و توانسته است با ترکیب خلاقانه داستان، طنز و گفتوگوهای خیالی، تجربهای متفاوت و مفید برای خوانندگان فراهم کند.
این اثر نمونهای از ادغام محتواهای اخلاقی و دینی با روشهای مدرن روایت است که ضمن آموزش، علاقه و انگیزه مطالعه در نوجوانان را نیز افزایش میدهد.