برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در تربت جام
هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در تربت جام برگزارشد
هادی صادقی بیان داشت: آب نخستین واژهای است که فرزندان دوره ابتدایی حین تحصیل به خوبی فرا میگیرند و فرصتی است که اهمیت ارزش آب و مصرف درست را در جامعه نهادینه کنیم زیرا منبعی حیاتی و بسیار محدود است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف جشنواره آموزش مفاهیم مرتبط با آب و محیط زیست است که به دانش آموزان یاد بدهیم که آب چگونه از چشمهها و رودخانهها تامین، ذخیره سازی، انتقال ومیکروب زدایی و در شبکههای توزیع به دست مصرف کننده میرسد.
صادقی تصریح کرد: برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع آب، روشهای مصرف صحیح آب، اجرای نمایشهای عروسکی و قصه گویی و سرودهای دسته جمعی از جمله برنامههای جشنواره بود.