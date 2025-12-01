زوج یزدی به شکرانه بهبودی فرزندشان از بیماری، مبلغ ۱۵ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زوج نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۱۵ میلیون تومان را به شکرانه بهبودی فرزندشان از بیماری برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.

این زوج یزدی درباره این اقدام گفتند: چندی پیش فرزندمان دچار بیماری سختی شد؛ زمانی که با لطف خداوند و درمان پزشکان بهبود پیدا کرد، تصمیم گرفتیم به شکرانه این نعمت، در کاری خیری قدم برداریم و تصمیم گرفتیم تا این مبلغ صرف آزادی زندانیان غیر عمد شود. امیدواریم این نذر کوچک بتواند گره از زندگی فردی در بند بگشاید.