پخش زنده
امروز: -
وزارت خارجه روسیه در واکنش به سخنان رئیس کمیته نظامی ناتو که گفته بود «حملات پیشدستانه میتواند اقدامی دفاعی باشد»، این اظهارات را «خطرناک» و مصداق «بیمسئولیتی» و تلاشی برای تضعیف روند حلوفصل بحران اوکراین توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای رسمی به اظهارات اخیر «جوزپه کاوو دراگونه» رئیس کمیته نظامی ناتو واکنش نشان داده و این اظهارات را نشانهای از تمایل بیشتر این ائتلاف به سمت تشدید تنشها دانست.
دراگونه در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرده بود «حملات پیشدستانه» میتواند بهعنوان «اقدام دفاعی» در نظر گرفته شود و «ناتو باید تهاجمیتر عمل کند»، اظهاراتی که به گفته «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، «عمیقاً غیرمسئولانه» است.
زاخارووا تأکید کرد که چنین سخنانی نشاندهنده آمادگی ناتو برای حرکت در مسیر تشدید تقابل بوده و تلاش عمدی برای تضعیف اقدامات جاری جهت خروج از بحران اوکراین محسوب میشود. او هشدار داد افرادی که چنین اظهاراتی میکنند، باید نسبت به «ریسکها و پیامدهای احتمالی» آن، از جمله برای اعضای ناتو، آگاه باشند.
در این بیانیه آمده است که ناتو مدتهاست اهداف واقعی خود را پنهان نمیکند، اما در عین حال رهبری این ائتلاف همچنان بدون ارائه هیچ مدرکی روسیه را به «گسترش ادبیات جنگطلبانه هستهای»، «تهدید» و «حملات هیبریدی» متهم میکند.
وزارت خارجه روسیه افزود: در شرایطی که ناتو با ایجاد «هراسافکنی گسترده علیه روسیه» و تبلیغ درباره «حمله قریبالوقوع مسکو» فضای تنش را تشدید میکند، چنین اظهاراتی نهتنها به شعلههای بحران میافزاید، بلکه رویارویی موجود را بهشدت خطرناکتر میسازد.
زاخارووا همچنین خاطرنشان کرد که مقامات ناتو دائماً درباره «ماهیت کاملاً دفاعی» این ائتلاف صحبت میکنند، اما سخنان دراگون درباره حملات پیشدستانه «پرده از ماهیت واقعی ناتو برمیدارد و بر این ادعا خط بطلان میکشد.»