رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: ما توانستیم اولین ناوشکن تولید ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب الله سیاری» رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهارمین دوره معارف جنگ که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی، اظهار داشت: درس ساخت تجهیزات و خودکفایی اولین بار توسط حضرت امام خمینی (ره) در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله به ما ابلاغ شد.
دریادار سیاری با اشاره به دستاوردهای نظامی کشور، افزود: ما توانستیم اولین ناوشکن تولید ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور است.
معاون هماهنگکننده ارتش همچنین با اشاره به فرمایشی از رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) گفت: معظمله در مراسم دانشآموختگی سال ۸۸ در دانشگاه دریایی نوشهر فرمودند که باید به نیروی دریایی به چشم یک «نیروی راهبردی» نگریسته شود؛ این بیان نشاندهنده اهمیت نیروی دریایی در تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزهای کشور است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هیئت معارف جنگ با ابتکار شهید سپهبد صیاد شیرازی و تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تشکیل شد، خاطرنشان کرد: دورههای هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی بهصورت نظری و عملی برگزار میشود و دانشجویان پس از شرکت در دوره نظری، به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام میشوند و در این مناطق است که اساتید و پیشکسوتان عملیاتها و رشادتهای آن دوران درخشان را برای دانشجویان و جوانان تشریح میکنند.
دریادار سیاری با بیان اینکه دانشجویان در این دورهها آگاهی مییابند که در دفاع مقدس در منطقه غرب، جنوب و عملیاتهایی همچون فتحالمبین، بیتالمقدس، طریقالقدس، مروارید و ... چه اتفاقات و وقایعی رخ داده است، تصریح کرد: در این دورههاست که دانشجویان در جریان قرارگاهها و مناطق عملیاتی یگانها در دوران دفاع مقدس قرار میگیرند و با آنها اشنا میشوند.
معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه دوره هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل میکند، یادآور شد: این جلسات بسیار ارزشمند است و تلاش و امید این است که دانشجویان در این دوران و جلسات از تجربیات اساتید و پیشکسوتان عزیز دفاع مقدس بهره کافی را ببرند.