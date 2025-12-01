به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از برداشت بیش از ۴۵ هزار تن چغندر قند از ۹۳۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد و تأکید کرد که با وجود چالش‌های اقلیمی و کم‌آبی، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و انعقاد قرارداد با کارخانه قند، موجب کسب رتبه اول تولید این محصول در استان شده است.

کوروش رضایی با اشاره به کیفیت مطلوب و عیار مناسب چغندر‌های برداشت‌شده، افزود: برای تمامی مزارع، قرارداد مستقیم با کارخانه قند منعقد شده تا محصول بلافاصله به چرخه فرآوری وارد شود.