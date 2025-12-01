پخش زنده
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد: اقدامات گسترده واحد انرژی نقش مهمی در کاهش هزینهها، ارتقای پایداری تأسیسات و افزایش راندمان شبکه آب و فاضلاب استان داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به اهمیت نقش واحد انرژی در تضمین پایداری تأسیسات آبرسانی استان گفت: واحد انرژی یکی از بخشهای کلیدی آبفا است که نظارت، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی و الکتریکی را برعهده دارد و عملکرد آن تأثیر مستقیم بر امنیت و تداوم آبرسانی دارد.
او در تشریح اقدامات انجامشده اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، عملیات ترموگرافی تأسیسات آبرسانی در شهرستانهای میبد و اردکان انجام شده که نقش مهمی در تشخیص بهموقع نقاط داغ و جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد افزود: آنالیز کامل تجهیزات و تأسیسات برقی این دو شهرستان نیز انجام شده که این بررسیها به ما امکان میدهد تعمیرات پیشگیرانه را دقیقتر برنامهریزی کرده و پایداری شبکه را افزایش دهیم.
علمدار با اشاره به مدیریت مصرف انرژی در بخش آب گفت: کار ثبت و تحلیل قبوض برق تأسیسات در بازه ششماهه انجام شده و نتایج آن مبنای اقدامات اصلاحی قرار گرفته است. همچنین موفق شدیم جرایم ثبتشده توسط شرکت توزیع را کاهش دهیم که صرفهجویی ۴۳۲ میلیون تومانی را برای مجموعه به همراه داشته است.
او درباره برنامههای اصلاح الگوی مصرف برق تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم ما همکاری برای کاهش مصرف راکتیو در تأسیسات آبرسانی استان بوده و این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب افزایش بازده تجهیزات نیز میشود.
مدیرعامل آبفای استان همچنین از برنامهریزی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر خبر داد و گفت: مطالعات و بررسیهای لازم برای توسعه سامانههای برق خورشیدی در ساختمانهای اداری استان انجام شده و این موضوع در اولویتهای آبفا قرار دارد.
او درباره طرحهای اجرایی واحد انرژی نیز توضیح داد: از ابتدای امسال تاکنون، شش پروژه برقرسانی با اعتباری بالغ بر ۱۶۱ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال اجرا شده است که تاکنون ۱۳۷ میلیارد و ۹۳۱ میلیون ریال از صورتوضعیتها تأیید شده و دو پروژه دیگر نیز در حال اجراست.
علمدار در پایان با اشاره به ممیزی انرژی گفت: ممیزی انرژی به میزان ۱۶ درصد از کل تأسیسات استان و ۱۰۰ درصد زون تحت ممیزی ISO انجام شده و این اقدام به ما کمک میکند نقاط ضعف و فرصتهای بهبود را بهطور دقیقتر شناسایی کنیم.