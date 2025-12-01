معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت: این سازمان از نظر تجربه میدانی، ظرفیت‌های آزمایشگاهی و توان علمی، به یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در حوزه مدیریت اجساد در حوادث جمعی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر بابک سلحشور امروز دهم آذر در افتتاحیه برنامه دوره مشترک پیکرشناسی پزشکی قانونی که با همکاری دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، ویژه کارشناسان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: امروز کارگاه تخصصی مدیریت اجساد با حضور متخصصان برجسته بین‌المللی و پزشکان قانونی کشور آغاز شد که موضوع آن مدیریت اجساد در حوادث جمعی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های مدیریت بحران است و نقش آن در تأمین کرامت انسانی، آرامش خانواده‌ها و دقت در روند‌های قضایی کاملاً تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به حضور و نقش پزشکی قانونی در حوادث و بحران ها، افزود: سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تجربه مستقیم در برخی از بزرگ‌ترین حوادث ملی، به دانش و توان میدانی قابل‌توجهی در این زمینه دست یافته است که طیف وسیعی از حوادث طبیعی، صنعتی و سوانح بزرگ را شامل می‌شود.

سلحشور با بیان اینکه همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی علمی و ارتقای استاندارد‌های ملی است، گفت: سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری نزدیک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، متخصصان مجرب خود را برای آموزش، تدریس و انتقال تجربیات عملی به کشور‌های منطقه و سایر کشور‌ها معرفی و اعزام کند.

توانمندی و دانش بالای پزشکی قانونی ایران در مدیریت اجساد در حوادث و بحران‌های دسته جمعی بر پایه سه مؤلفه تجربه مستقیم و گسترده در مدیریت حوادث پیچیده، توان علمی بالا در حوزه‌های آسیب‌شناسی، دندان‌پزشکی قانونی، آنتروپولوژی و ژنتیک و زیرساخت‌های استاندارد آزمایشگاهی و پروتکل‌های عملیاتی روزآمد شکل گرفته که بسیار ارزشمند است.

دکتر سلحشور ابراز امیدواری کرد همکاری‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان پزشکی قانونی ایران به تقویت ظرفیت‌های مشترک، توسعه دوره‌های آموزشی بین‌المللی و افزایش آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

وی همچنین برگزاری این کارگاه را فرصتی برای هم افزایی دانش و تجارب و ارتقای ظرفیت‌های ملی دانست و افزود: حضور فعال پزشکان قانونی در این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت علمی و عملی این برنامه خواهد داشت.

گفتنی است این دوره آموزشی با حضور استادانی از سازمان پزشکی قانونی کشور و با حضور کارشناسان حوزه تشریح سازمان از دهم تا دوازدهم آذرماه در تهران برپاست.