روز مجلس یادآور جایگاه نهادی است که بهعنوان خانه ملت، مسئولیت قانونگذاری، نظارت و پیگیری مطالبات عمومی را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در این مناسبت، بر ضرورت تقویت کارآمدی مجلس و پایبندی نمایندگان به وظایف قانونی و اخلاقی خود تأکید شده وظایفی که مهمترین آن صدای مردم و تلاش برای بهبود شرایط کشور است.
مجلس بستر اصلی شکلگیری سیاستهای کلان کشور است بنابراین نقش مجلس تنها تصویب قوانین نیست، بلکه نظارت مؤثر بر اجرای آنها، مقابله با فساد، حمایت از شفافیت و دفاع از حقوق شهروندان از دیگر وظایف بنیادین این نهاد است.
دهم آذر بهعنوان روز مجلس، فرصتی برای بازنگری در عملکرد نهاد قانونگذاری و تقویت پیوند میان مردم و نمایندگان معرفی شده است؛ پیوندی که استمرار آن، ضامن پویایی و پیشرفت کشور خواهد بود.