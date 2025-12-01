حجت الاسلام مدرسی بر راستی، بی طرفی و مسئولیت پذیری اجتماعی اصحاب رسانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بخش مرکز‌ی یزد در نشست با خبرنگاران استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس، گفت: شجاعت و صلابت از ویژگی‌های بارز شهید مدرس بود.

حجت الاسلام مدرسی با اشاره به حساسیت کار خبرنگاری، افزود: دقت، راستی و همه جانبه نگری از ضروریات خبرنگاری است و خبرنگار باید جسارت داشته باشد تا به سرعت و با شفافیت اشتباهات خود را جبران کند.

وی همچنین از اصحاب رسانه خواست رعایت انصاف و بی طرفی را مدنظر داشته باشند و در این راستا توجه به منافع ملی و ارزشی را فراموش نکنند.

نشست رسانه در محضر علما به همت کانون بسیج رسانه شهرستان یزد و با همکاری خانه مطبوعات به صورت دوره‌ای، هر دو هفته یکبار در دفتر یکی از علما و چهره‌های شاخص استان یزد برگزار می‌شود.