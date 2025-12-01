به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، در سفر یکروزه خود بهمراه گروه معین منطقه به شهرستان‌های ماکو و بازرگان و ملاقات با فرماندار شهرستان ماکو گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از قاچاق و خروج خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، طی هشت ماهه گذشته سالجاری بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال با تلاش مضاعف کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه بحساب خزانه دولت واریز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه احمد مجرد با اشاره به تردد روزانه بالغ بر ۷۰۰ دستگاه خودروی (سواری، اتوبوس، کامیون) ترانزیتی و ترانشیپی از مرز‌های زمینی سرو، پلدشت، بازرگان، رازی و کنترل و پایش آنها توسط پرسنل شاغل در نقاط صفر مرزی، گفت: جمع آوری واسطین سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه نفتگاز، درآمدزایی دولت، صرفه جویی در سوخت، تسریع در کنترل کامیون‌های ترانزیتی و ترانشیپی یک از عمده اهداف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در دولت چهاردهم می‌باشد.

مجرد با اشاره به بازدید‌های دوره‌ای گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه افزود: یکی از اهداف این بازدید‌ها بررسی و اجرای اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت، کنترل کمی و کیفی فرآورده‌های نفتی عرضه شده به کامیون‌های خروجی از کشور، سایر مصرف کنندگان و رسیدگی به مسائل و نیازمندی‌های کارکنان و ارباب رجوع می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: تشدید نظارت بر جمع‌آوری باک‌های غیر استاندارد و جاسازی شده در کامیون‌های ایرانی و خارجی واتوبوس‌های خروجی از مرز، توجه به استانداردسازی باک خودرو‌ها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت از ویژگی‌های مهم اجرای طرح فروش "باک پر" بشمار می‌آید.

این مقام مسئول ضمن اشاره به مدت زمانی که رانندگان خودرو‌های دیزلی در انتظار دریافت کارت سوخت المثنی می‌باشند افزود: مالکین محترم می‌توانند در صورت ثبت درخواست المثنی برای کارت هوشمند سوخت خودرو با در دست داشتن برگه درخواست المثنی ممهور به مهر پلیس +۱۰ جهت دریافت سوخت تخصیص یافته به نواحی تابعه شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند.

گفتنی است: مجوز صادر شده جهت سوختگیری با کارت آزاد نفتگاز از سوی روسای نواحی متناسب با میزان سوخت تخصیصی سیستم پیمایش ماه‌های قبل انجام خواهد یافت.