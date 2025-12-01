پخش زنده
مدیران سه بخش سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس اعلام ستاد برگزاری جشنواره، با حکم آزاده انصاری دبیر این دوره از جشنواره؛ «علیاکبر طرخان» بهعنوان مدیر امور بینالملل، «علی سماعی» به عنوان مدیر فنی جشنواره، «رضا ضرغامی» نیز به عنوان مدیر امور مالی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان منصوب شدند.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.