رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی در کنگره فدراسیون جهانی MMA و مراسم تحویل مشعل المپیک زمستانی حضور پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت رسمی کمیته ملی المپیک یونان، افشین هادی چگینی، رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای ایران، بهعنوان میهمان ویژه در مجموعه رویدادهای بینالمللی مرتبط با تأسیس فدراسیون جهانی MMA و برنامههای رسمی المپیک در آتن حضور یافت.
کنگره تأسیس فدراسیون بینالمللی MMA (FIMMA) صبح امروز ساعت ۱۱ به وقت آتن در هتل آتناسیوم اینترکانتیننتال با حضور نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و با هدف شکلدهی به نهاد رسمی و جهانی حاکم بر رشته MMA در مهد بازیهای المپیک برگزار شد.
همچنین در جریان نشستهای مقدماتی و ضیافت رسمی کمیته ملی المپیک یونان، چگینی دیدارهای مهمی با مقامات بینالمللی MMA داشت. وی در دیداری با گلاستین تَن، دبیرکل انجمن MMA آسیا (AMMA)، درباره همکاریهای راهبردی و جایگاه ایران در ساختار آسیایی این رشته گفتوگو کرد و در ملاقات با گوردون تنگ، رئیس AMMA، به نشانه احترام و تقویت روابط ورزشی میان ایران و این نهاد آسیایی یادبودی اهدا شد.
رئیس فدراسیون رزمی بر اساس دعوت رسمی کمیته ملی المپیک یونان، روز ۳ دسامبر در مراسم رسمی تحویل مشعل المپیک زمستانی در آتن شرکت خواهد کرد. این مراسم مرحله پایانی انتقال مشعل است که پس از روشن شدن شعله المپیک در منطقه تاریخی المپیا و طی مسیر رله یونان، در آتن به شهر میزبان بازیها، میلان–کورتینا ۲۰۲۶، تحویل میشود.
حضور نماینده ایران در این مراسم نمادین بهعنوان نشانهای از اعتماد و احترام جامعه المپیکی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میشود.