مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران از راه اندازی قرارداد آتی گواهی سپرده مس کاتد از روز چهارشنبه ۱۲ آذر خبر داد.
رحمان آراسته در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از راهاندازی قراردادهای آتی مس کاتد بهعنوان گام مهمی در توسعه ابزارهای پوشش ریسک در بازار خبر داد و گفت: حدود یک ماه پیش گواهی سپرده مس کاتد راهاندازی شد و در ادامه برای ایجاد امکان استفاده از استراتژیهای متنوع و اعطای اختیار بیشتر به سرمایهگذاران، قراردادهای آتی این محصول نیز عملیاتی شد.
مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالای ایران با اشاره به برنامههای توسعهای بورس کالا در حوزه مشتقه افزود:در حال تغییر زیرساختهای بازار هستیم تا ابزارهای جدید و کارآمدتری از جمله قراردادهای اختیار معامله مس کاتد را نیز راهاندازی کنیم. این مسیر فقط به مس محدود نخواهد بود و برای سایر گواهیهای سپرده کالایی نیز برنامه مشابهی وجود دارد.
آراسته در ادامه بیان کرد: هدف بورس کالا ایجاد مجموعهای کامل از ابزارهای مالی مبتنی بر گواهی سپرده است. امیدواریم تا پایان سال، زنجیرهای جامع از ابزارهای مالی در تمامی گواهی سپردههای کالایی شکل بگیرد و امکان معامله حرفهای و پوشش ریسک برای فعالان این بازار فراهم شود.
مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالای ایران استقبال فعالان بازار از این ابزار جدید را «نسبتاً مناسب» ارزیابی کرد و توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت شاخصهای کالایی بهویژه در بازار مس، اقبال معاملهگران به این قراردادها قابل توجه بوده است. با افزایش تعداد سررسیدها و تنوع استراتژیهای معاملاتی، آینده روشنی برای قراردادهای آتی مس کاتد متصور هستیم.
آراسته در پایان تأکید کرد: با راهاندازی سایر ابزارهای مالی، زنجیره ابزارهای مشتقه کالایی کاملتر خواهد شد و این موضوع میتواند تحولی جدی در عمقبخشی و ارتقای بازار مشتقه بورس کالا ایجاد کند.