

رحمان آراسته در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد به‌عنوان گام مهمی در توسعه ابزار‌های پوشش ریسک در بازار خبر داد و گفت: حدود یک ماه پیش گواهی سپرده مس کاتد راه‌اندازی شد و در ادامه برای ایجاد امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع و اعطای اختیار بیشتر به سرمایه‌گذاران، قرارداد‌های آتی این محصول نیز عملیاتی شد.

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بورس کالا در حوزه مشتقه افزود:در حال تغییر زیرساخت‌های بازار هستیم تا ابزار‌های جدید و کارآمدتری از جمله قرارداد‌های اختیار معامله مس کاتد را نیز راه‌اندازی کنیم. این مسیر فقط به مس محدود نخواهد بود و برای سایر گواهی‌های سپرده کالایی نیز برنامه مشابهی وجود دارد.

آراسته در ادامه بیان کرد: هدف بورس کالا ایجاد مجموعه‌ای کامل از ابزار‌های مالی مبتنی بر گواهی سپرده است. امیدواریم تا پایان سال، زنجیره‌ای جامع از ابزار‌های مالی در تمامی گواهی سپرده‌های کالایی شکل بگیرد و امکان معامله حرفه‌ای و پوشش ریسک برای فعالان این بازار فراهم شود.

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران استقبال فعالان بازار از این ابزار جدید را «نسبتاً مناسب» ارزیابی کرد و توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت شاخص‌های کالایی به‌ویژه در بازار مس، اقبال معامله‌گران به این قرارداد‌ها قابل توجه بوده است. با افزایش تعداد سررسید‌ها و تنوع استراتژی‌های معاملاتی، آینده روشنی برای قرارداد‌های آتی مس کاتد متصور هستیم.

آراسته در پایان تأکید کرد: با راه‌اندازی سایر ابزار‌های مالی، زنجیره ابزار‌های مشتقه کالایی کامل‌تر خواهد شد و این موضوع می‌تواند تحولی جدی در عمق‌بخشی و ارتقای بازار مشتقه بورس کالا ایجاد کند.