علی غضنفری، رییس فدراسیون بسکتبال ایران در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ و یکی از چهره‌های اثرگذار در بسکتبال ایران درگذشت.

او دانش‌آموخته دکترای متالوژی از آلمان بود که پس از تحصیل، در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کرد. شناخت بیشتر غضنفری را باید در حوزه ادبیات جست‌و‌جو کرد. شاعر و مترجم ادبیات آلمانی‌زبان، استاد دانشکده مطالعات جهانی و ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، در حوزه ادبیات داستانی نیز ترجمه رمان «توراندخت» از فریدریش شیلر، «هوش پویا» از دانیل گولمان را در کارنامه‌اش دارد و رمان «کارتن خواب‌ها» را نوشت و آن را به آلمانی منتشر کرد و هم روایت فارسی آن به بازار آمد.

روحش شاد و یادش گرامی