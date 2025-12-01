پخش زنده
مکتب شهید مدرس با تأکید بر صداقت، استقلال و مردم محوری، اخلاق و سیاست را پیوند زد .
نایب رئیس مجلس امروز در اجلاسیه دومین کنگره ملی شهید مدرس (ره) و ۱۲۲۶ شهید منطقه کاشمر و هشتاد و هشتمین سالگرد شهادت آیتالله مدرس (ره) در سالن اجتماعات زیارتگاه شهید مدرس (ره) گفت: نمایندگان شایسته مجلس سه ویژگی برجسته دارند نخست، دانستن و صاحب نظر بودن در مباحث مختلف و قدرت تحلیل و موضعگیری دقیق در مجلس است؛ دوم، دغدغه توسعه، عمران و آبادانی منطقه و تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات مردم؛ و سوم، توجه مستمر و خالصانه به خدمترسانی به موکلین است.
علی نیکزاد افزود: آیتالله مدرس پیش از ورود به عرصه سیاست، فقیه برجسته و شخصیتی علمی و معنوی بود، اما زندگی ساده و زاهدانه او، ایمان عمیقش به مسئولیتهای اجتماعی را نمایان ساخت و او را به سیاست و نمایندگی مردم رهنمون کرد؛ مدرس معتقد بود سیاستمداری که در بند تجمل و رفاه باشد، نمیتواند نمایندهای صادق و درد آشنای برای مردم باشد.
نیکزاد درباره شجاعت شهید مدرس در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی گفت: در زمان شهید مدرس که روسیه با اولتیماتوم تهدیدآمیز، استقلال ایران را به خطر انداخت، بسیاری از رجال سیاسی دچار تردید شدند، اما مدرس با شجاعت در صحن مجلس ایستاد و نشان داد که تهدیدهای خارجی نمیتواند عزت ملی ما را تحتالشعاع قرار دهد و او از استبداد داخلی نیز هراسی نداشت و در مقابل قدرتهای داخلی، از جمله رژیم رضاخانی، استوار ایستاد.
وی با بیان اینکه شهید مدرس از کسی جز خدا نمیترسید و هیچگاه از موضع خود در دفاع از قانون و حقوق مردم عقبنشینی نکرد، افزود: مدرس شاخصی برای نمایندگان پاکدست و تراز انقلاب اسلامی بود؛ نمایندهای که استقلال ایران و حقوق مردم را با هیچ چیز معاوضه نکرد و وکالت را امانت الهی و خانه ملت را مصداق حقیقی خدمت به مردم میدانست.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آموزههای سیاسی و اخلاقی مدرس اذعان کرد: شهید مدرس مکتبی است که معنا و روح آن دفاع از حق، ایستادگی در برابر باطل و خدمت صادقانه است و جمله معروف او که میفرمود دیانت ما، سیاست ماست نشاندهنده این است که سیاستمداری باید مبتنی بر اخلاق و خدمت به مردم باشد، نه بهرهبرداری شخصی و معامله با قدرتها.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال و مردم محوری شهید مدرس تاکید کرد: شهید مدرس هیچ وابستگی به قدرتهای خارجی را نپذیرفت و استقلال کشور را خط قرمز میدانست و او معتقد بود کشور باید توسط خود ایرانیان و بر اساس قانون و اراده مردم اداره شود و نمایندگان مجلس باید زبان گویای ملت باشند و در دفاع از حقوق مردم، هیچ ملاحظهای نکنند.
نیکزاد درباره پیام شهید مدرس برای امروز، سه نکته را برجسته کرد و گفت: اول، صیانت از استقلال کشور در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ دوم، تقویت شفافیت، پاکدستی و صداقت در رفتار مسئولان؛ و سوم، اهتمام به قانونگرایی و پاسداری از نهادهای مردمی است.
وی با اشاره به اهمیت اتحاد داخلی در مواجهه با تهدیدات خارجی تشریح کرد: دشمن از ابتدا در تلاش بود تا جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد و کشور را تجزیه کند، ما نباید این اتحاد مقدس را از دست بدهیم و هرگونه اختلاف داخلی نباید موجب تضعیف ایران در مقابل دشمن شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود نقدهایی که ممکن است به عملکرد دولت داشته باشیم، باید طبق رهنمود رهبر انقلاب از دولت حمایت کنیم و نقدهای خود را به شکل مشورت، راهنمایی و همراهی برای توسعه و حفظ نظام جمهوری اسلامی ارائه دهیم.
نیکزاد همچنین درباره اهمیت صرفه جویی و پرهیز از اسراف گفت: رهبر انقلاب به ما توصیه کردند که در مصرف آب، انرژی و مایحتاج عمومی صرفه جویی کنیم و ما نیز موظف به رعایت این اصول هستیم تا فرهنگ اسلامی و مسئولیتپذیری را در جامعه ترویج کنیم.