اولین دوره لیگ فوتسال خلیج فارس کیش با قهرمانی تیم رعد پدافند هوایی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم برگزار شد.

تیم رعد پدافند هوایی با کسب ۱۴ پیروزی عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم سالار کیش با ۱۰ برد در رده دوم و تیم سرخپوشان نیز با ۷ برد جایگاه سوم را کسب کردند.

رقابت‌های هفته پایانی فوتسال در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی المپیک برگزار شد.

تیم بیمارستان با نتیجه هفت بر پنج آموزش‌وپروش،شرکت سرمایه‌گذاری یازده بر هیچ تیم رووِرهیر۱، میکامال شش بر دو سالار کیش را شکست داد.

تیم رعد پدافند هوایی کیش هم سه بر صفر سرخپوشان را شکست داد و قهرمان شد.

در بخش جوایز انفرادی نیز محمدرضا شیرانی از سالار کیش و محسن علایی از تیم سرخپوشان با مجموع بیست گل، آقای گل مسابقات معرفی شدند.

حمیدرضا زارعی و ابوالفضل مهدور نیز بهترین دروازه‌بان از تیم رعد پدافند هوایی و امیرحسین خالصی از شرکت سرمایه‌گذاری نیز بهترین بازیکن جوان لیگ فوتسال معرفی شدند.