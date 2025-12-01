به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون هماهنگی سپاه قدس گیلان در آیین رونمایی از پوستر رویداد «کاسپین رباتیک» گفت: نخستین جشنواره بزرگ رباتیک، ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه با هدف ترویج علم رباتیک، پرورش خلاقیت، و ایجاد بستر رقابت سالم در جامعه علمی و دانش‌آموزی تقویت مهارت‌های خلاقیت، حل مسئله و کار تیمی در میان نوجوانان و جوانان در سالن چند منظوره شهید سلیمانی رشت برگزار می‌شود.

سرهنگ احمدرضا منشوری افزود: این رویداد فناورانه در گروه‌های ۵ تا ۷ سال در بخش مقدماتی جشنواره۷ تا ۹ سال در رشته‌های «ربات عقرب» و «امدادگر»، ۹ تا ۱۲ سال در رشته‌های «امدادگر مقدماتی» و «فوتبالیست مقدماتی» ۱۲ تا ۱۵ سال در رشته‌های «امدادگر» و «فوتبالیست پیشرفته» ۱۵ تا ۱۸ سال در بخش جنگجو - دانش‌آموزی و ۱۸ سال به بالا دررشته‌های آزاد شامل «جنگجو آزاد»، «امدادگر آزاد» و دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی گفت : علاقمندان برای شرکت در این رویداد تا پایان دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به نشانی www.knbg.ir/robocup ثبت نام کنند.