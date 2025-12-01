پخش زنده
سخنگوی دولت با اشاره به معضل آلودگی شدید هوای کلانشهرهای کشور، گفت: وضع آلودگی هوای شهرهای کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و آنچه امروز شهروندان ما در شهرهای بزرگ تنفس میکنند یقیناً اسمش هر چه باشد هوای پاک نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، امروز دوشنبه ۱۰ آذر در آیین اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، با اشاره به کاهش کیفیت هوای شهرهای کشور، گفت: همه ما برای زیست به هوا نیازمندیم، اما متاسفانه کیفیت هوا مناسب نیست و این مسئله عدهای را در هالهای از ابهام و برخی را در هالهای از انکار فرو برده است. آنچه امروز در حوزه آلودگی هوا شاهد آن هستیم به هیچ وجه قابل دفاع نیست و آنچه امروز شهروندان ما در شهرهای بزرگ تنفس میکنند یقیناً اسمش هر چه باشد هوای پاک نیست.
وی افزود: کیفیت چندان در زندگی ما عجین شده است که شاید بسیاری از ما نتوانیم معنایی دقیق برای آن بیان کنیم، اما قطعا همگان درکی از کیفیت دارند. این درک شامل عملکرد، ارزش ویژه یا اثری است که پس از تجربه محصول یا خدمت باکیفیت تجربه میشود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه واژه کیفیت امروز بسیار گسترده شده است، اظهار کرد: پیش از این کیفیت فقط درباره کالاها مصداق داشت، اما اکنون با گسترش صنعت و تجارت و دیجیتالیشدن اقتصاد، کیفیت به مسائل مختلفی اطلاق میشود همچون کیفیت زندگی، کیفیت حضور و کیفیت ساعات زندگی و در چنین فضایی متفاوت اندیشیدن بسیار اثرگذار خواهد بود.
مهاجرانی در ادامه توجه به جزئیات را عاملی مهم در ارتقای کیفیت دانست و تصریح کرد: امروز برندها بخشی از زندگی بشر هستند و حضور آنها به قدری پررنگ است که در امثال و حکم ما هم راه پیدا کردهاند.
وی افزود: فعالان اقتصادی باید نگاه جامعی به انسان داشته باشند چرا که هدف اصلی کیفیت «انسان» است و به انسان نگاه محوری دارد و لذا هر چه حول محور انسان قرار میگیرد اعم از کالا و خدمات مورد توجه است. در مدلهای جدید کیفیت رویکردهای انسانگرا، ملاک عمل است.
سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه توجه به حال بهتر مشتری در رویکردهای جدید ارتقای کیفیت مدنظر است، خاطر نشان کرد: باید به بهبود کیفیت و آنچه خلق میکنیم توجه ویژه داشته باشیم و در این مسیر حوزههای مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.