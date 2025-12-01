به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «میرا»، ساخته دیمیتری کیسلف، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود، فیلمی که ماجرای آن بر محور ارزش‌های خانوادگی و عشق به خانواده و امید در میانه یک فاجعه گسترده می‌چرخد.

فیلم «میرا» محصول روسیه در سال ۲۰۲۲ است که فیلمنامه این فیلم را تیموفی دکین، اکاترینا ماوروماتیس و سرگئی کالوژانوف، نگارش کرده اند.

«میرا»، درباره دختری ۱۵ ساله به نام لرا آرابوا است که همراه با خانواده‌اش در ولادی وستوک زندگی می‌کند. پدر لرا سال‌هاست در ایستگاه فضایی میرا کار می‌کند و مدت‌هاست که تنها از طریق تلفن با دخترش در ارتباط است. در این میان زمانی که بارش شهاب سنگ به طور غیرمنتظره‌ای شهر را ویران می‌کند، پدر لرا راه‌های مبتکرانه‌ای برای برقراری ارتباط با دخترش از ایستگاه فضایی پیدا می‌کند. در نهایت لرا تصمیم می‌گیرد شهر را از نابودی کامل نجات دهد اما…

از بازیگرانی که در این فیلم ماجراجویی و درام به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آناتولی بلی، یوگنی یگوروو، داریا موروز، ماکسیم لاگاشکین، کیریل زایتسو و آندری اسمولیاکوف را نام برد.

فیلم «میرا»، سه شنبه ۱۱ آذر در ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» از امشب جایگزین مجموعه «شاهزاده جامیونگ» می‌شود.

«خانواده جدید» داستان یون هی و تری، زوج جوانی است که زندگی شاد و آرامی دارند. یون هی تهیه‌کننده تلویزیون و تری پزشک است. تری پسر بچه‌ای بی‌سرپرست بوده که توسط یک خانواده به فرزندی قبول شده و پس از اتمام تحصیلات خود در خارج از کشور، به کره برگشته تا خانواده‌اش را پیدا کند.

این زوج به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و مشکلاتی که در رابطه با صاحب‌خانه خود دارند، باعث می‌شود تا زندگی آرام آنها تحت تأثیر قرار گیرد و تحولی بزرگ در مسیر زندگی‌شان رخ دهد.

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید»، با بازی بازیگران معروفی، چون کیم نام جو، یو جون سانگ و یون یو جونگ و به کارگردانی کیم هیونگ سوک ساخته شده است.

این مجموعه هر شب ساعت ۱۹، از شبکه تماشا پخش و روز بعد در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴، تکرار می شود.

مستند «نقشه بزرگ»، به تهیه‌کنندگی مجتبی ایزدشناس و نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل نژادیرافی تولید شده است. این مستند طرحی است که طی پنج ماه گذشته و در واکنش به تحولات اخیر منطقه و جهان ساخته شده است.

مستند «نقشه بزرگ»، از جدیدترین تولیدات گروه مستند شبکه افق، برای نخستین بار از این شبکه پخش می‌شود، اثری که با نگاهی تحلیلی و تاریخی، یکی از جاه‌طلبانه‌ترین طرح‌های رژیم صهیونیستی یعنی ایده «اسرائیل بزرگ» را زیر ذره‌بین می‌برد. در این مستند، نقشه‌ای که سال‌هاست نه تنها در ذهن طراحان رژیم جعلی صهیونیستی، بلکه بر سر میز عملیات و سیاست‌گذاری آنان هست، مورد بررسی قرار می‌گیرد، نقشه‌ای که از سوی «عودید ینون» دیپلمات و روزنامه‌نگار صهیونیست با هدف ایجاد تغییرات وسیع در جغرافیای منطقه و گسترش نفوذ و قلمرو سرزمین‌های اشغالی طراحی شده است.

«نقشه بزرگ»، با رجوع به ریشه‌های تاریخی این تفکر و واکاوی اقداماتی که صهیونیست‌ها و حامیانشان طی دهه‌ها برای تحقق آن انجام داده‌اند، تلاش می‌کند تصویری دقیق‌تر از پشت‌پرده تحولات منطقه ارائه دهد. «جوان» در گفت‌و‌گو با مجتبی ایزدشناس، تهیه‌کننده این اثر شیوه روایی، منابع و اسناد ارائه شده در آن را بررسی کرده است.

مستند «نقشه بزرگ»، امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می شود.