نماینده مردم کاشمر گفت: مدرس و شهدا با ایثار و فداکاری، مسیر خدمت به مردم و تثبیت انقلاب را هموار کردند.
حجتالاسلام جواد نیک بین با اشاره به ویژگیهای مهم شهدا افزود: اول اینکه دنیا برای آنها کوچک بود و دوم اینکه با حضور در کوچه پسکوچههای انقلاب، سند این انقلاب را با خون و جان خود ثبت کردند. همین شهدا بودند که از روزهای ابتدایی انقلاب، با وجود ترور، کودتا و جنگ، مسیر ملت ایران را محکم کردند.
وی ادامه داد: هزار و ۲۲۶ شهید منطقه کاشمر و هزاران شهید دیگر از ایران، راه انقلاب را با ایثار خود تثبیت کردند و امروز ما مرهون مکتب مدرس و شاگردان آنیم و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت به مردم، ادامهدهنده راه این شهدا باشیم.
نماینده مردم کاشمر، گفت: این بزرگداشت، یادآور انسانهایی است که شاگرد مدرس و شاگرد مکتب امام خمینی (ره) بودند و ما امروز به لطف آنها، در مسیر خدمتگزاری به مردم هستیم.
محمد قربانی، فرماندار کاشمر همچنین وجود زیارتگاه شهید مدرس (ره) در این شهرستان را یک ظرفیت مهم برای تبیین اندیشهها و شخصیت این عالم مجاهد در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: باید از این فرصت برای توسعه و ارتقای شهرستان استفاده بهینه شود.