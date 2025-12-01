رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: با اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، برخورد‌های قضایی قاطع و همکاری نهاد‌های امنیتی، آمار وقوع سرقت در هشت ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۲/۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه سرقت‌های باندی و مسلحانه در استان بسیار محدود است افزود: سرقت‌های همدان عمدتاً خرد و غیرحرفه‌ای است.

او تصریح کرد: برخی از سارقان نیز از استان‌های دیگر وارد استان همدان می‌شوند که با اقدامات انجام‌شده، این روند نیز کاهشی بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: اگرچه مجموع سرقت‌ها کاهش یافته، اما در شهر همدان سرقت از اماکن دولتی حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است که ادارات باید به شکل جدی‌تر از اموال دولتی صیانت کنند.

بهروز محمدی مهر همچنین اجرای طرح گسترده نصب دوربین در روستا‌های استان همدان را یکی از عوامل اصلی کاهش سرقت دانست و افزود: تا یک سال گذشته تنها ۱۰ درصد روستا‌های استان همدان دوربین داشتند، اما اکنون تقریباً همه روستا‌های بزرگ و متوسط این استان به دوربین ورودی و خروجی مجهز شده‌اند.