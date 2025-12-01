پخش زنده
امروز: -
گرمخانه ویژه معتادان در مهاباد راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با آغاز فصل سرما، گرمخانه ویژه نگهداری معتادان در مهاباد راهاندازی شد تا این مرکز با همکاری شهرداری، خدمات حمایتی و سرپناهی امن برای معتادان کارتنخواب ارائه کند.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: افتتاح گرمخانه و اقدامات حمایتی انجام شده، گامی مهم درکاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از مخاطرات ناشی از سرمای زمستان در شهرستان محسوب میشود.
محمدصادق امیرعشایری افزود:ضمن راهاندازی گرمخانه، مراکز بازپروری و نگهداری بهزیستی ویژه بانوان و مادران در مرکز استان پشتیبانی میشوند تا خدمات جامع و مناسبی ارائه شود.
امیرعشایری، با بیان اینکه کودک کاری در سطح شهر مشاهده نمیشود، اظهارکرد: حدود ۷۰ درصد افراد متکدی را زنان و کودکان تشکیل میدهند که یا در حاشیه شهر سکونت دارند و یا توسط گروههایی به صورت روزانه تردد میکنند.
وی گفت: عمده پدیده تکدیگری در محورهای ارتباطی مهاباد شامل پنج ورودی به این شهر است و بیش از ۸۰ درصد این افراد اهل این شهرستان نیستند.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، با اشاره به اقدامات حمایتی و اجتماعی شهرستان اضافه کرد: درحال حاضر بیش از ۱۷ انجمن حمایتی و خیریه درمهاباد فعال است تا افراد نیازمند، آسیبپذیر و آسیبزا را شناسایی و تحت پوشش قرار دهند.