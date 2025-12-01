به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همزمان با آغاز فصل سرما، گرم‌خانه ویژه نگهداری معتادان در مهاباد راه‌اندازی شد تا این مرکز با همکاری شهرداری، خدمات حمایتی و سرپناهی امن برای معتادان کارتن‌خواب ارائه کند.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: افتتاح گرم‌خانه و اقدامات حمایتی انجام شده، گامی مهم درکاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از مخاطرات ناشی از سرمای زمستان در شهرستان محسوب می‌شود.

محمدصادق امیرعشایری افزود:ضمن راه‌اندازی گرمخانه، مراکز بازپروری و نگهداری بهزیستی ویژه بانوان و مادران در مرکز استان پشتیبانی می‌شوند تا خدمات جامع و مناسبی ارائه شود.

امیرعشایری، با بیان اینکه کودک کاری در سطح شهر مشاهده نمی‌شود، اظهارکرد: حدود ۷۰ درصد افراد متکدی را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که یا در حاشیه شهر سکونت دارند و یا توسط گروه‌هایی به صورت روزانه تردد می‌کنند.

وی گفت: عمده پدیده تکدی‌گری در محور‌های ارتباطی مهاباد شامل پنج ورودی به این شهر است و بیش از ۸۰ درصد این افراد اهل این شهرستان نیستند.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، با اشاره به اقدامات حمایتی و اجتماعی شهرستان اضافه کرد: درحال حاضر بیش از ۱۷ انجمن حمایتی و خیریه درمهاباد فعال است تا افراد نیازمند، آسیب‌پذیر و آسیب‌زا را شناسایی و تحت پوشش قرار دهند.