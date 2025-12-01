چین از ژاپن خواست، برای اصلاح مواضعش درباره تایوان صادقانه اظهارات نادرست خود را پس بگیرد و تعهد سیاسی خود را به چین از طریق اقدامات ملموس نشان دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: ژاپن با گفتن حرف‌های توخالی و دادن پاسخ‌های طفره‌آمیز، یکجانبه و خودسرانه عمل می‌کند و این برای چین غیرقابل قبول است.

این دیپلمات چینی افزود: «در رابطه با درستی و نادرستی مسائل، ژاپن نباید سعی کند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند، ما از ژاپن می‌خواهیم که از تاریخ درس بگیرد، عمیقاً در مورد اقدامات خود تأمل کند، به طور جدی به خواسته‌های چین رسیدگی کند، صادقانه اظهارات نادرست خود را پس بگیرد و تعهد سیاسی خود را به چین از طریق اقدامات ملموس نشان دهد.»

خبر دیگر اینکه چین یک رزمایش نظامی در آب‌های دریای جنوبی برگزار می‌کند، اداره دریانوردی چین با اعلام این خبر هشدار دریایی صادر و اعلام کرد به علت برگزاری رزمایش نظامی در بخشی از دریای جنوب چین ورود به این محدوده ممنوع است.

اظهارات اخیر نخست‌وزیر ژاپن درباره حمایت نظامی از تایوان در صورت حمله چین به این منطقه، حساس‌ترین معادلهٔ امنیتی شرق آسیا را فعال کرده است؛ معادله‌ای که کانونش تایوان است، اما دامنه‌اش از دریای چین شرقی تا پیمان‌های امنیتی واشنگتن امتداد دارد.