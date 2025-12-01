پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی امروز در استان ایلام مستقر است؛ اما بارشها به صورت نقطهای و اندک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: سامانه بارشیای که وارد استان شده، چندان قوی و گسترده نیست؛ اما امکان تقویت بارشها به صورت نقطهای وجود دارد.
وی افزود: فردا نیز احتمال بارشها به صورت نقطهای و پراکنده در جنوب و جنوب شرقی استان وجود دارد.
رستمی ادامه داد: با خروج این سامانه بارشی، روند کاهش دما در استان آغاز میشود و تا پایان هفته هوا ۳ تا ۵ درجه سرد خواهد شد.