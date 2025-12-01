رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با حضور در سازمان ورزش شهرداری تهران با مدیرعامل این سازمان دیدار کرد؛ نشستی که با محوریت توسعه فضا‌های ورزشی قابل دسترس برای جامعه جانبازان و افراد دارای معلولیت برگزار شد و در نهایت با امضای یک تفاهم‌نامه رسمی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، دو طرف بر مناسب‌سازی چهار مجموعه ورزشی برای معلولان، همکاری در استعدادیابی و مشارکت در برگزاری رقابت‌های پاراقهرمان شهر تأکید کردند.

در این نشست، اوجاقی اعلام کرد سازمان ورزش شهرداری تهران چهار مجموعه ورزشی را در نقاط مختلف پایتخت برای استفاده ورزشکاران معلول و مناسب‌سازی کامل اختصاص داده است. این مجموعه‌ها شامل مجموعه ایثار در منطقه ۸ با امکانات استخر، سالن بدنسازی و سالن رزمی، مجموعه باغ گلستان در منطقه ۱۰ با سالن بدنسازی و استخر، مجموعه شهید بروجردی در منطقه ۱۵ با سالن چندمنظوره، والیبال، بدنسازی و تی آر ایکس( TRX ) و همچنین مجموعه شهید باکری در منطقه ۱۹ با سالن چندمنظوره، سالن رزمی، ژیمناستیک، کونگ‌فو و کیک‌بوکسینگ است.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد: مناسب‌سازی این اماکن شامل نصب رمپ استاندارد، تجهیز به آسانسور و بالابر، و اصلاح مسیر‌های تردد خواهد بود و سازمان برای رعایت استاندارد‌های تخصصی از مشاوره فدراسیون بهره می‌برد.

اوجاقی همچنین خبر داد که در استادیوم جدیدی که قرار است در محدوده افسریه و به دستور شهردار تهران ساخته شود، یک بخش کامل و مستقل برای خدمات ورزشی ویژه جانبازان و توان‌یابان طراحی و اجرا خواهد شد؛ موضوعی که به گفته او مورد موافق شهردار و شورای شهر قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان ورزش در ادامه، درباره رقابت‌های پاراقهرمان شهر- که قرار است در پایان آذر برگزار شود- توضیح داد: این مسابقات در رشته‌های عمومی و تخصصی از جمله شنا در شش کلاس، تیراندازی، تنیس روی میز، دارت، بوچیا، مچ‌اندازی، مینی‌گلف، بهکاپ، فوتسال قطع عضو، وزنه‌برداری، شوت‌دارت و پرتاب توپ به حلقه برگزار خواهد شد.

وی تأکید کر: فضا‌های مناسب‌سازی‌شده نقش مهمی در ارتقای کیفیت این رقابت‌ها خواهند داشت.

در ادامه جلسه، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با قدردانی از این اقدام شهرداری گفت: تلاش‌های شهرداری تهران برای ایجاد زیرساخت‌های ورزشی قابل دسترس برای معلولان ستودنی است.

وی همچنین گنجاندن مسابقات جانبازان و معلولان در جام قهرمان شهر با عنوان"پاراقهرمان شهر" را اقدامی ارزشمند و حرفه‌ای برشمرد و در عین حال تأکید کرد: مجموعه‌های ویژه معلولان باید در شهر پراکنده باشند، زیرا بسیاری از خانواده‌های دارای فرد معلول با مشکلات مالی و دشواری رفت‌وآمد مواجه‌اند و دسترسی محلی برای آنان حیاتی است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه کشورمان حدود سه میلیون معلول حرکتی، سه میلیون معلول ذهنی، یک‌ونیم میلیون نابینا و به همین میزان، جمعیت کم‌توان دارد، گفت: گسترش زیرساخت‌های ورزشی استاندارد، نه یک اقدام حمایتی بلکه یک ضرورت اجتماعی است.

وی همچنین بیان کرد: فدراسیون از ظرفیت مجموعه‌های سازمان ورزش برای استعدادیابی استفاده می‌کند و انجمن‌های ورزشی وابسته به فدراسیون نیز در برگزاری مسابقات پاراقهرمان شهر مشارکت خواهند داشت.

این نشست با نهایی‌شدن تفاهم‌نامه و توافق دو طرف بر اجرای فوری برنامه‌های مناسب‌سازی و انجام همکاری‌های مشترکِ مستمر، پایان یافت.