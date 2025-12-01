پخش زنده
روستای خط آهی محمودآباد با انتخاب شورایی متعهد و با یک نگاه واحد، در چهار سال و نیم گذشته، به الگویی موفق برای شوراهای روستایی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روستای خط آهی محمودآباد با دستاوردهای چشمگیر یک شورای متحد و مردمی، به عنوان الگوی موفق شوراهای روستایی کشور شناخته میشود. این شورا در چهار سال و نیم گذشته با جذب و هزینهکرد ۱۷ میلیارد تومان، تحول بزرگی در عمران روستا ایجاد کرده است.
شورای فعلی متشکل از سه عضو با نام خانوادگی حیدری، با نگاهی واحد پروژههای متعددی را برای ۱۸۰۰ نفر جمعیت روستا و حتی اهالی مناطق اطراف به انجام رسانده است.
از مهمترین اقدامات این شورا میتوان به بهسازی و تعریض ورودی اصلی روستا، بازگشایی جاده ساحلی برای صیادان و ۷ هزار نفر از ساکنان روستاهای مجاور، حذف خطوط و تیرهای فشار قوی برق از حریم منازل مسکونی، معافیت خانه اولیها از هزینه پروانه ساخت و لایروبی رودخانه و هدایت آبهای سطحی اشاره کرد.
جالب اینجاست که ۳۰ درصد از منابع مالی این پروژهها توسط خود اهالی تأمین شده و مابقی حاصل تلاش و رایزنیهای بیوقفه اعضای شورا با نهادهای مربوطه بوده است.
امروز خط آهی با قامتی برافراشته در مسیر توسعه، ثمرهی یک انتخاب آگاهانه مردم و عملکرد صادقانه خدمتگزاران را به نمایش گذاشته و نویدبخش مشارکتی پرشورتر و انتخابی اصلحتر در آینده است.
گزارش از بنیامین مرشدی