پخش زنده
امروز: -
مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی بر جریانسازی علمی، مطالبهگری مسئولانه و حضور پررنگ رسانه در دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه روز ۱۶ آذر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست صمیمی، ضرورت تقویت تعامل دانشگاه و رسانه، جریانسازی علمی، بازخوانی نقش دانشجو در مطالبهگری مسئولانه و ارتقای همکاریهای مشترک مورد تأکید قرار گرفت.
آقای امیر رئوف با بیان اینکه جلسات با تشکلهای دانشجویی یادآور «روحیه مطالبهگری» دوران دانشجویی است، گفت: نگاه مطالبهگرانه دانشجو از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب بوده و جریان دانشجویی باید همچنان پرچمدار این رویکرد باشد.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در مقابله با استبداد و سلطه، تأکید کرد که «الگوی ایستادگی دانشجویان در آذر سال ۱۳۳۲ همچنان برای جنبش دانشجویی الهامبخش است».
مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس با اشاره به پیشرفتهای علمی دانشگاههای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «دانشگاه شیراز امروز در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر ثبتشده در نظام رتبهبندی تایمز، رتبه ۱۰۹ را کسب کرده است و این دستاوردها باید بیشتر مورد توجه رسانهها و تشکلهای دانشجویی قرار گیرد.»
او با گلایه از کمتوجهی جریان دانشجویی به مسئله «جهش علمی» و مطالبه گری افزود: «دانشجو باید علاوه بر طرح دغدغههای صنفی و اجتماعی، جریانسازی علمی را نیز دنبال کند. اگر دانشگاه موتور تولید علم و طرحهای نو نباشد، مسیر تحقق ایران قوی کُند خواهد شد.»
آقای رئوف از آمادگی کامل معاونتهای صدا، سیما، خبر و فضای مجازی مرکز فارس برای همکاری با تشکلهای دانشجویی خبر داد و گفت: «درهای صداوسیما به روی دانشگاه باز است. اما این همکاری زمانی مؤثر خواهد بود که تشکلها نیز فعالانه مراجعه کنند، پیشنهاد بدهند و برنامه مشترک طراحی کنند.»
وی با اشاره به موفقیت برخی برنامههای علمی و دانشجویی صدا و سیما مانند «صدرا» و «رادیو دانشگاه» گفت: این برنامهها با وجود محدودیتهای مالی و تولیدی، توانستهاند ارتباط مؤثری با اساتید، دانشمندان و جامعه علمی برقرار کنند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس همچنین بر ضرورت وحدت میان تشکلها، تقویت فرهنگ تجلیل از اساتید و دانشجویان ممتاز، و حضور رسانه در محیطهای دانشجویی تأکید کرد و گفت: «تشکلهای انقلابی میتوانند با محوریت جهاد علمی، فضای دانشگاه را به سمت همافزایی و انسجام بیشتر سوق دهند.»
در ادامه، وی از تشکلها خواست فهرست ایدهها، ظرفیتها و سوژههای پیشنهادی خود را برای تولید برنامههای مشترک ارائه کنند و افزود : صدا و سیما آمادگی دارد در قالب برنامههای گفتوگو محور، تریبون آزاد و روایت مسائل دانشگاه، صدای دانشجویان را به صورت حرفهای منعکس کند.