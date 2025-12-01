رئیس نیروگاه هستهای بوشهر:
نیروگاه هستهای بوشهر در ظرفیت کامل تولید برق است
رضا بنازاده گفت: نیروگاه هستهای بوشهر توان تولید هزار مگاوات برق را دارد و اکنون در ظرفیت کامل تولید برق قرار دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیس نیروگاه هستهای بوشهر در پاسخ به پرسش خبرنگار صداوسیما درباره وضعیت کنونی تنها نیروگاه هستهای کشور گفت: ما هماکنون در حال تولید برق هستیم؛ نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاوات برق تولید میکند و اکنون در ظرفیت کامل تولید یعنی هزار مگاوات قرار دارد و برق را در اختیار شبکه سراسری کشور قرار میدهد.
رضا بنازاده افزود: ما کار تولید برق هستهای را بر پایه برنامههای اعلامی و ابلاغی فعالیتهای خود انجام میدهیم که با همانگی وزارت نیرو است.
او ادامه داد: زیبایی تولید هزار مگاوات برق هستهای، تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص کشور است که کارهای خود را بهخوبی انجام میدهند.
بنازاده گفت: همزمان با تولید برق هستهای در واحد اول، ساخت دو واحد ۱۰۵۷ مگاواتی نیز برابر برنامهها بهپیش میرود.