عضو شورای شهر کرمان با هشدار درباره روند تخریب کوه‌های شیوشگان، این اقدام را تهدیدی جدی برای منظر طبیعی و زیست‌محیطی شهر دانست و پاسخگویی مسئولان مربوط را خواستار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،منصور ایرانمنش در نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی و منظر طبیعی شهر بیان کرد: تخریب کوه‌های شیوشگان مدتی با عناوین مختلف انجام می‌شود و مشخص نیست با چه مجوزی و به چه شکلی این کار صورت می‌گیرد، از منظر زیست‌محیطی، حیات وحش و همچنین منظر طبیعی شهر کرمان این اقدام نگران‌کننده است.

وی توضیح داد: مجوز‌هایی صادر شده که به نظر می‌رسد بدون بررسی کافی بوده است، اگر کار از یک جبهه مشخص آغاز می‌شد و به شکل اصولی ادامه پیدا می‌کرد، وضعیت متفاوت بود، اکنون تا انتهای جاده سیدی و در کوهپایه مشاهده می‌شود هر جایی که معدن‌دار یا فرد دارای مجوز حضور دارد، کوه‌ها تخریب می‌شوند که کاری مناسب نیست، برخی رگه‌ها رها می‌شوند و جای دیگری دوباره کار آغاز می‌شود.

ایرانمنش تأکید کرد: مسئولان با جدیت اقدام کنند تا این شکل کار کردن ادامه پیدا نکند و طبیعت و منظر شهر کرمان حفظ شود.

تخریب کوه‌های شیوشگان در کرمان، طی سال‌های اخیر بار‌ها مورد توجه فعالان محیط‌زیست و اعضای شورای شهر قرار گرفته و اکنون دوباره به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.

این کوه‌ها نه فقط بخشی از طبیعت منحصر‌به‌فرد کرمان هستند، بلکه به‌عنوان چشم‌انداز طبیعی و هویت بصری شهر، نقشی مهم در شکل‌گیری منظر شهری ایفا می‌کنند. از همین رو، هرگونه تغییر و تخریب در این محدوده، پیامد‌هایی فراتر از یک طرح عمرانی یا معدنی دارد و می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان و آینده زیست‌محیطی منطقه اثرگذار باشد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر کرمان هم درباره وضع جایگاه‌های سوختCNG گفت: یکی از تعهدات شهرداری، به‌روزرسانی سالانه جایگاه‌های گاز طبیعی( CNG) است؛ اما این کار انجام نشده و برخی پیمانکاران این جایگاه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری که مدتی جایگاه‌هایشان تعطیل بوده است.

محمدامین شمسی افزود: با توجه به شرایط جدید مصرف سوخت و افزایش نیاز مردم بهسوخت گاز طریعی( CNG،) لازم است شهرداری از ردیف بودجه اختصاص داده شده به این بخش استفاده کند و هرچه سریع‌تر جایگاه‌ها به روز رسانی شود.