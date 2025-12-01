پخش زنده
محورهای غربی و شمالی استان اصفهان از امروز لغزنده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی، بارشها از امروز دوشنبه آغاز شده و تا اوایل بامداد چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
سرهنگ علی مولوی افزود: احتمال لغزندگی در محورهای جنوبی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی استان وجود دارد و رانندگانی که قصد تردد در این مسیرها را دارند با همراه داشتن تجهیزات زمستانی، با سرعت مطمئن و رعایت نکات ایمنی حرکت کنند.
وی با توجه به ضرورت رعایت احتیاط در این محورها ادامه داد: کامیونهای کشنده تکمحور بهدلیل احتمال بیشتر قیچی شدن در جادههای لغزنده احتیاط بیشتری داشته باشند و در شرایط نامساعد جوی از هرگونه شتابزدگی پرهیز کنند.