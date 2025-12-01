پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نیرو بهعنوان بازوی عملیاتی و محوری قدرت دریایی توانسته است، جایگاه کشور را در تراز قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ارتقا بخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم گرامیداشت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار «شهرام ایرانی»، امیر سرتیپ «حسین ولیوند زمانی» فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، اساتید و دانشجویان دوره ۸۶ صبح امروز (دوشنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم، دریادار ایرانی به نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی و تأثیر آن در قدرت ملی اشاره و عنوان کرد: قدرت دریایی مفهومی چندبعدی و راهبردی است که دربرگیرنده مجموعهای از توانمندیها در حوزه نظامی، اقتصادی، فناورانه و نرم است و نیروی دریایی بهعنوان بازوی عملیاتی و محوری قدرت دریایی توانسته است با بهرهگیری از منابع، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص مأموریتهای ملی و فراملی را به خوبی به انجام برساند و ضمن ایجاد بازدارندگی، جایگاه کشور را در تراز قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ارتقا بخشد.
فرمانده نیروی دریایی اتش ادامه داد: این توانمندی به کشور امکان میدهد تا منافع ملی را در دریاها حفظ، امنیت خطوط مواصلاتی دریایی را تضمین و در معادلات ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک منطقهای و جهانی ایفای نقش کند.
وی به بیان مؤلفههای بُعد نرم و نامحسوس قدرت دریایی پرداخت و گفت: پنج مؤلفه مهم در بعد نرم و نامحسوس قدرت دریایی وجود دارد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اولین مؤلفه عضویت در سازمانهای دریایی بینالمللی است که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه کمیته مهم سازمانهای دریایی بین المللی عضویت دارد و این مسئله باعث افزایش اعتبار قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران در جامعه بینالمللی شده است، دومین مؤلفه پرستیژ و اعتبار راهبردی، مؤلفه سوم تربیت و آموزش، چهارمین مؤلفه انتقال فناوری و آخرین مؤلفه دیپلماسی دریایی است.
دریادار ایرانی در ادامه به عوامل مؤثر بر بعد غیرنظامی قدرت دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: ژئو استراتژیک دریایی (که به موقعیت راهبردی کشور در محیط منطقهای و بینالمللی بر بستر دریاها اشاره دارد)، ژئوپلتیک دریایی (که به بررسی رابطه بین جغرافیا و قدرت در سطح ملی و بین المللی میپردازد)، ژئوکالچرال دریایی (که به ابعاد فرهنگی، تمدنی و هویتی دریا محور ملی، آموزش و ترویج فرهنگ دریا، گردشگری دریایی و دیپلماسی عمومی میپردازد) و ژئو اکونومیک دریایی (که به ابعاد اقتصادی دریا محور مربوط است) از عوامل موثر بر بعد غیرنظامی قدرت دریایی هستند.
در پایان این مراسم از خانواده شهید «حمید قهرمانی ارجاسی» و همچنین از زحمات امیر دریادار دوم «محمدرضا کیانی» فرمانده مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی حضرت قمر بنیهاشم (ع) منجیل تقدیر به عمل آمد.