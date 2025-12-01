طرح انتقال آب به شهربانه در مراحل پایانی طرح انتقال آب به شهربانه در مراحل پایانی طرح انتقال آب به شهربانه در مراحل پایانی طرح انتقال آب به شهربانه در مراحل پایانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، برای رفع تنش آبی در این شهرستان پروژه انتقال آب از سد چراغ ویس سقز اجرایی شد.

خبر خوب اینکه این طرح با تلاش شبانه روزی در مراحل پایانی قرار دارد.

حل بحران آب و چشم انتظاری مردم بانه با اجرایی شدن آبر پروژه خط انتقال آب از سد چراغ ویس به شهر بانه در حال اجراست.

این پروژه در دو فاز به طول ۲۹ کیلومتر که فاز اول آن به طول ۲۱ کیلومتر و به صورت اضطراری حجم آب ۲۵۰ لیتر بر ثانیه را به شهر بانه انتقال می‌دهد.

فرماندار شهرستان بانه با اشاره به کاهش بارندگی بیش از ۵۰ درصد و به دنبال آن پائین آمدن حجم دو سد بانه و عباس اباد شهرستان بانه گفت: این پروژه در بازده زمانی چهار ماهه در حال اجرا می‌باشد که امید می‌رود با برنامه ریزی انجام شده در آذر ماه فاز اضطراری آن به اتمام برسد و آب وارد سد بانه شود.

احمد محمد رضایی در ادامه افزود برای این پروژه با مساعدت و همراهی مسئولان استان و کشوری در حال اجرا می‌باشد و هدف رفع تنش آبی برای امسال و سالیان آینده می‌باشد.

وی در ادامه افزود اقدامات جهادی زیادی از قبیل آبرسانی سیار، نصب تانکر‌های ثابت و توضیع آب بسته بندی سالم با بسیج امکانات کشور در راستای رفع این بحران در حال حاظر در دستور کار قرار داده شده است.

منابع تامین آب شهرستان بانه دو سد بانه با حجم ۴ میلیون متر مکعب و سد عباس آباد با حجم ۱۶ میلیون متر مکعب می‌باشد.