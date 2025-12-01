مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: هزار تن برنج وارداتی برای تنظیم بازار در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان به استان مازندران منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، گفت: در راستای وظایف ستاد تنظیم بازار محصولات اساسی و با پیگیری استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هزار تن برنج وارداتی برای تنظیم بازار در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان به استان مازندران منتقل شده است.

وی افزود: انتقال این محموله از هفته گذشته از مناطق جنوبی کشور به استان آغاز شده و بخش عمده‌ای از آن در انبار‌های شهرستان‌های بابل و فریدونکنار تخلیه شده است..

جعفری در ادامه بیان کرد: با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و با مدیریت و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، شرایط توزیع و عرضه این برنج در زمان‌ها و مراحل مختلف به‌طور شفاف به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.