تامین برنج تنظیم بازاری ویژه ایام عید و ماه رمضان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: هزار تن برنج وارداتی برای تنظیم بازار در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان به استان مازندران منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، گفت: در راستای وظایف ستاد تنظیم بازار محصولات اساسی و با پیگیری استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هزار تن برنج وارداتی برای تنظیم بازار در آستانه شب عید و ماه مبارک رمضان به استان مازندران منتقل شده است.
وی افزود: انتقال این محموله از هفته گذشته از مناطق جنوبی کشور به استان آغاز شده و بخش عمدهای از آن در انبارهای شهرستانهای بابل و فریدونکنار تخلیه شده است..
جعفری در ادامه بیان کرد: با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و با مدیریت و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، شرایط توزیع و عرضه این برنج در زمانها و مراحل مختلف بهطور شفاف به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.