شبکه هفت نفره رشا و ارتشا که در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت میکردند؛ متلاشی شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب بم اعلام کرد: در پی رصد اطلاعاتی، شبکهای شامل چهار نفر از کارکنان اداره امور اتباع و سه نفر از افراد خارج از این اداره که سازمانیافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی میکردند، شناسایی و منهدم شد.
بهنام جعفریزاده افزود: اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضایی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.
دادستان بم با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری افزود هیچگونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاههای اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با جدیت تمام پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: گزارشهای مردمی در کشف این نوع شبکهها نقش تعیینکننده دارد و از شهروندان تقاضا میشود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.