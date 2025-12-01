پخش زنده
زمان دیدار تیمهای چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان در جام حذفی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سازمان لیگ فوتبال کشور زمان برگزاری مسابقات جام حذفی را اعلام کرد که بر این اساس تیم فوتبال چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان باید شنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم بروند.
چادرملو در دیدار مرحله قبلی موفق شد تیم ذوب آهن اصفهان را با یک گل در خانه شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.
در دیگر دیدارهای مهم جام حذفی هم دیدار معوقه تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران ۲۷ آذرماه و دیدار فولاد هرمزگان و استقلال تهران ۲۸ آذرماه برگزار میشود.