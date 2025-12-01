معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: سیاه‌چادر و چادر‌های طوایف خانه‌های امن و امنیت‌ساز منطقه و کشور است زیرا آنها غمخوار و دستگیر هم هستند و صداقت، طهارت رزق حلال و ایمان در وجودشان موج می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار حسین معروفی روز دوشنبه در رویداد ملی جامعه بسیج عشایری، اتحاد مقدس، وحدت سران طوایف جنوب‌شرق کشور در زاهدان اظهار کرد: هر ملتی، هر طایفه‌ای و هر ایل و عشیره‌ای را با عقبه‌اش می‌شناسند و عقبه استان سیستان و بلوچستان عقبه‌ای ارزشمند، مطلوب و تأثیرگذار در طول تاریخ است و بعد از انقلاب اسلامی این اثر را به طور خاص و برجسته می‌بینیم.

وی افزود: گذشته بلوچستان با غیرت و ناموس‌پرستی شناخته می‌شود؛ مردمانی که بیگانه‌ستیزی سرلوحه وجودشان است و در طول تاریخ با اجانب مبارزه و عزیزترین انسان‌هایشان را تقدیم کردند اما دشمن را از خانه خود بیرون راندند. مردمانی سخت‌کوش و مقاوم که اگر کسی آن‌ها را بشناسد به نجابتشان پی می‌برد؛ مرزدارانی وفادار و حافظانی که از خاک مقدس خود چون مادرشان حراست می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در عقبه سیستان نیز غیرت و حفاظت از خاک مقدس در طول تاریخ، حفظ تنگه احد برای سرزمین مقدس ما، سخت‌کوشی، مؤمن‌بودن و دفاع جانانه از حقیقت فرزندان رسول‌الله (ع) جلوه‌گر است. این سرزمین رزمنده‌پرور و فرمانده‌پرور دوران دفاع مقدس بوده و نمایندگان استان همیشه شجاعت را با منطق همراه کرده‌اند.

وی بیان کرد: تاریخ این منطقه را علاوه‌بر بیش از ۴۳ سال شناخت و ارتباط، در دوران دفاع مقدس و حتی در اسارت لمس کرده‌ام. غمخواری مردم، تعامل سازنده شیعه و اهل سنت، دادوستد طیبه برای امرار معاش، انتشار و انتقال علم و همکاری برای قدرت‌گیری و جان گرفتن همدیگر از ویژگی‌های این سرزمین است.

سردار معروفی نقش بزرگان، متنفذان و علمای شیعه و سنی را مهم دانست و افزود: این بزرگان همیشه دلگرم‌کننده و پشتیبان مردم بوده‌اند و وقت خود را صرف حل مشکلات مردم کرده‌اند.

وی با اشاره به ویژگی‌های عشایر و طوایف گفت: عشایر و طوایف انسان‌های سخت‌کوش، پرجنب‌وجوش و منطبق با محیط هستند و برای امرار معاش جهاد می‌کنند، از بازوان خود ارتزاق و خود را در برابر خدای متعال مسوول می‌دانند. سیاه‌چادر و چادرهای طوایف خانه‌های امن و امنیت‌ساز منطقه و کشور است؛ آن‌ها غمخوار و دستگیر هم هستند و صداقت، طهارت رزق حلال و ایمان در وجودشان موج می‌زند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفان تصریح کرد: همه شما بسیجی هستید؛ چه آنانی که پرونده و کارت دارند و چه آنانی که بدون کارت، فکر، فرهنگ، ایده و آرمانشان خدمتگزاری و خیرخواهی برای همنوعان، ایران بزرگ و امنیت ایران عزیز است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه در ادامه هفته بسیج و شاید تکمیل‌کننده و اختتامیه برنامه‌های آن باشد. بسیج معجزه انقلاب اسلامی است؛ بسیج یک سازمان نیست؛ بسیج و بسیجی امنیت‌سازند چون امنیت خط قرمز ملت بزرگ ایران است. بسیج و بسیجی سد بلای ملت ایران، سنگر مستحکم ملت ایران و جان‌بلای ملت ایران است.

وی افزود: بسیج و بسیجی بن‌بست‌شکن است چون فرهنگ او فرهنگ دین، فرهنگ مکتب وحی و فرهنگ عاشوراست. کسی که فرهنگ دین و عاشورا و مکتب وحی قرآن کریم در وجودش نهادینه شده باشد بن‌بست نمی‌بیند. ریشه بسیج در تاریخ اسلام است و تاریخش به قدمت مکتب وحی و پیامبر اعظم(ص) است.

سردار معروفی ادامه داد: پیامبر پس از ورود به مدینه با فرمان بسیج عمومی حکومت اسلامی را استحکام بخشیدند و ترویج دادند؛ بسیج یعنی مردم، همه ملت ایران بسیجی هستند به جز ضدانقلاب و وابستگان؛ چه با نگاه اعتقادی و چه با نگاه ملی که از ایران قوی، ناموس و خاک دفاع کنند.

وی تأکید کرد: بسیج در خدمات‌دهی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نگاه قومی، مذهبی یا سیاسی ندارد؛ نگاهش نگاه اهل‌بیت، انقلاب اسلامی و انسانیت است. در حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله یا امور امنیتی نگاه نمی‌کند که این گروه، این قریه یا این منطقه چه مذهب یا گرایش سیاسی دارد؛ با نگاه انسانیت خود را فدای مردم می‌کند