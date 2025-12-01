به مناسبت سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، نشست مجمع نمایندگان استان با استاندار کرمان برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این نشست نمایندگان مردم مناطق مختلف استان در مجلس شورای اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌های استان و همچنین حوزه انتخابیه خود را مطرح و بر تعامل برای پیشرفت و توسعه متوازن تاکید کردند.

استاندار کرمان هم با تشکر از نمایندگان در خصوص پیگیری مشکلات، برگزاری ساختار‌مند این نشست‌ها را مفید و راهگشاه ارزیابی کرد.

محمد علی طالبی همچنین سفر اعضا هیئت دولت در هر هفته به استان را نشانه‌ای از پویایی، تحرک و عزم مسولان استان در حل مشکلات دانست.