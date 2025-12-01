به مناسبت سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، نشست مجمع نمایندگان استان با استاندار کرمان برگزار شد.

گرامیداشت سالروز شهادت آیت ا... مدرس و روز مجلس

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این نشست نمایندگان مردم مناطق مختلف استان در مجلس شورای اسلامی، فرصت‌ها و چالش‌های استان و همچنین حوزه انتخابیه خود را مطرح و بر تعامل برای پیشرفت و توسعه متوازن تاکید کردند.

استاندار کرمان هم با تشکر از نمایندگان در خصوص پیگیری مشکلات، برگزاری ساختار‌مند این نشست‌ها را مفید و راهگشاه ارزیابی کرد.

محمد علی طالبی همچنین سفر اعضا هیئت دولت در هر هفته به استان را نشانه‌ای از پویایی، تحرک و عزم مسولان استان در حل مشکلات دانست.

دهم آذر سالروز شهادت آیت ا... مدرس ، روز مجلس نام گذاری شده است.