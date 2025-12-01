به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،این پایگاه‌های سوادآموزی بر اساس میانگین ۳.۶ کلاس و حجم ابلاغ شده از سوی سازمان نهضت سوادآموزی به تناسب پایگاه و تعداد آموزش دهنده بین شهرستان، مناطق و نواحی به بهره‌برداری رسیده و فعالیت ثبت نام و تایید توسط مدیر پایگاه و نظارت معاونت سوادآموزی در حال انجام است که ۸۶۵۹ نفر بی‌سواد و کم‌سواد از ابتدای سال جاری در استان شناسایی شده است.

با توجه به تغییر رویکرد سوادآموزی از شیوه برون‌سپاری به سمت مدرسه‌محوری، ۸۴ پایگاه مدرسه‌محور سوادآموزی در سطح استان راه‌اندازی شد که از این تعداد،۶ پایگاه به آموزش و پرورش نواحی ۱ و ۲ کرمان اختصاص یافته است.

حضور در جمع مسئولان سوادآموزی آموزش و پرورش استان، مراسم تجلیل از برترین‌های جشنواره جوان خوارزمی همزمان با سراسر کشور و شرکت در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی و جلسه شورای آموزش و پرورش از برنامه‌های فولادوند در کرمان است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ابتدای برنامه‌های سفرش به کرمان، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان به ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید حسین پورجعفری، شهید حاج علی ایرانمنش مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای حمله تروریستی کرمان با اهدای شاخه گل و قرائت فاتحه ادای احترام کرد.

همچنین با حضور معاون وزیر اموزش و پرورش مسابقات قرآن عترت و نماز ویژه دانش آموزان مدارس غیر دولتی و هیئت امنایی استان امروز آغاز شد.

بگفته اقای فولادوند برگزیدگان و منتخبان این مسابقات بدون آزمون وارد دانشگاه فر هنگیان میشوند

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در آیین آغاز به کار مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان مدارس غیردولتی و هیات امنایی استان کرمان در دبیرستان پسرانه دوره اول غیردولتی ثاراالله گفت: مسابقات قرآن، عترت و نماز با هدف توسعه فرهنگ قرآن، ارادت به عترت و عشق به اقامه نماز برگزار می‌شود.

فولادوند افزود:: در مسابقات قرآن، نماز و عترت افراد در رشته‌های مختلف صوت، ترتیل، مفاهیم، حفظ و... شرکت می‌کنند و هر چه مراتب علمی ما در این سه حوزه بالاتر رود مسئولیت مان هم بیشتر می‌شود.