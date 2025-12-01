پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امام (ره) مجموعهای از جوانان مؤمن را گرد هم آورد که محور اصلی تلاش آنها حفظ ارزشهای نظام و ادامه مسیر اسلام ناب محمدی (ص) بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حاجی صادقی در جمع کارکنان و پاسداران سپاه انصارالمهدی (عج) و بسیجیان استان زنجان که دوشنبه ۱۰ آذر در سالن نور برگزار شد با تأکید بر ضرورت پاسداری از انقلاب اسلامی اظهار داشت: با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، هم ضرورت پاسداری از انقلاب و هم ظرافت و حساسیت این ماموریت بیشتر شده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی و کشور بدون حضور نهادهایی همچون سپاه و بسیج نمیتواند در مسیر اصول انقلاب و ولایت فقیه ثابتقدم بماند.
این مسئول با تجلیل از نقش راهبردی امام خمینی (ره) در تأسیس نهاد مقدس بسیج و سپاه گفت: امام (ره) مجموعهای از جوانان مؤمن را گرد هم آورد که محور اصلی تلاش آنها حفظ ارزشهای نظام و ادامه مسیر اسلام ناب محمدی (ص) بود. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید فرمودهاند، ماندگارترین و بزرگترین یادگار امام (ره)، بسیج است؛ بیانی که تنها یک تعریف نیست، بلکه بیانگر جهت دهی و رسالت تاریخی این نهاد مقدس مردمی است.
نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به حوادث و رخدادهای اخیر گفت: شکستی که جبهه استکبار در جنگ ۱۲ روزه اخیر متحمل شد کمتر از شکست در دوران دفاع مقدس نبود، دشمنان با برنامهریزیهای چندین ساله قصد داشتند ضربه نهایی را به انقلاب وارد کنند، اما ملت ایران با یاری خداوند و عوامل چندگانه شکست مفتضحانه را به آنها تحمیل کردند.
این مسئول ادامه داد: نخستین عامل این پیروزی، نصرت الهی بود. در لحظات دشوار، هنگامی که فریاد «متی نصرالله» از دل مؤمنان برخاست، خداوند گشایش و پیروزی را نصیب ملت مؤمن ایران کرد.
حجتالاسلام حاجیصادقی، دومین عامل را رهبری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دانست و تصریح کرد: امروز حتی در سطح جهانی، یکی از مباحث مورد توجه این است که چگونه رهبری توانسته تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و موجب انسجام و پیشرفت کشور شود، در حالی که هر نظام دیگری در برابر چنین فشارهایی فرو میپاشید.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با ابراز قدردانی از مردم فهیم و انقلابی ایران گفت: دشمن تصور میکرد با تکیه بر برخی جریانهای داخلی و با تحریک مسائل اجتماعی میتواند پایگاه مردمی را سست کند، اما ملت ایران همچون اقیانوسی از ایمان و بصیرت در صحنه حاضر شد و نقشههای بدخواهان را نقش بر آب کردند.
نماینده ولیفقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از جانفشانی پاسداران و رزمندگان انقلاب اسلامی تأکید کرد: دشمن باور داشت با هدف قراردادن مراکز موشکی در ساعات نخست، توان دفاعی ایران را از کار میاندازد، اما رزمندگان مومن سپاه با روحیه ایثار و ایمان وارد میدان شدند و نشان دادند هیچ قدرتی نمیتواند آنان را متوقف کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه ضمن یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران نیز صحنههای دشواری از محورگشاییها را شاهد بودیم، اما صحنههای امروز از آن هم درخشانتر است چرا که رزمندگان ما با علم به خطر، به دل دشمن میزنند و جان خود را در مسیر دفاع از انقلاب و وطن تقدیم میکنند.
این مسئول با اشاره به آموزههای قرآنی بر ضرورت حرکت مستمر مؤمن در مسیر تقرب الهی تأکید کرد و گفت: سختیهای دنیا به عنوان آزمون ایمان، و اهمیت ساختن آخرت در همین دنیا است و مومن هرگز متوقف نمیشود و دنیا محل ساختن آخرت بوده نه جایی برای آسودگی و غفلت است.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیان کرد: قرآن، مؤمن واقعی را کسی میداند که در هر شرایط از حرکت باز نمیایستد. نه شکست و نه کامیابی، او را از مسیر رشد بازنمیدارد، زیرا میداند آفرینش او هدفمند و عمرش سرمایهای الهی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما به دنیا نیامدهایم که در آن صرفاً زندگی کنیم و بگذریم؛ آمدهایم تا آخرت خود را بسازیم. هر لحظه عمر، فرصتی برای کاشت و ساخت خانه ابدی است. قیامت، روز حسرت کسانی است که در دنیا چیزی نیافریدهاند تا آنجا برداشت کنند.
حجتالاسلام حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فلسفه سختیها و آزمونهای الهی گفت: دنیا میدان کار و جهاد است و خداوند در قرآن میفرماید خوشیها و ناخوشیها را میان مردم میگردانیم تا مردان مؤمن و ثابتقدم از مدعیان ایمان جدا شوند. پیروزی و شکست، سلامتی و بیماری، همه هدفمندند؛ یکی از اهداف مهم آن، امتحان صداقت ایمان است.
نماینده ولیفقیه در سپاه خطاب به نسل جوان تأکید کرد: مواظب باشید سرمایه عمر را ارزان نفروشید. دنیا برای مؤمن معبد است، نه معبود. دنیا اگر وسیله تقرب به خدا باشد، ارزشمندترین میدان است؛ اما اگر انسان برده دنیا شود، بازنده واقعی است و توقف در مسیر ایمان، بزرگترین باخت زندگی است.
حجتالاسلام حاجی صادقی افزود: در روایات آمده که هیچ عملی مانند خدمت به مردم گرفتار، انسان را به خدا نزدیک نمیکند. جهاد و خدمت، عبادات بزرگی هستند، پاسداری نیز عبادتی جهادی است که خدا به عنوان فرصت اوجگیری در اختیار پاسداران و بسیجیان گذاشته است.
این مسئول با تجلیل از مقام شهدا گفت: شهدا برندگان واقعی زندگی دنیا هستند. قرآن میفرماید شهیدان زندهاند و نزد پروردگارشان در نعمتاند. آنان با انتخاب الهی به مقام شهادت رسیدهاند و شادمان از وعدههای خدا در آرامش جاودانه به سر میبرند. شهادت عالیترین مدال و سکوی پرواز انسان است.
حجتالاسلام حاجیصادقی خاطرنشان کرد: آنچه امروز از ایمان، بصیرت و مجاهدت مردم و پاسداران انقلاب مشاهده میشود، نشانهی استمرار همان راه نورانی امام و شهیدان است. ما وظیفه داریم این مسیر الهی را با اطاعت و ولایت و اتکال به نصرت الهی تا ظهور دولت کریمه امام زمان (عج) ادامه دهیم.