

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اصلاح رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری دیدار مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی میان تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتور با حضور تماشاگران، باشگاه پرسپولیس با طرح شکایتی مفصل در دادگاه داوری ورزش (CAS)، خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شد.

پرسپولیس در شکواییه‌ای پنج‌صفحه‌ای، فدراسیون فوتبال و باشگاه تراکتور را طرف شکایت قرار داده و از CAS درخواست کرده بود با صدور دستور موقت، بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

با وجود این، دادگاه حکمیت ورزش پس از دریافت لایحه دفاعی باشگاه تراکتور و بررسی استدلال‌های طرفین، درخواست پرسپولیس را غیرموجه تشخیص داد. بر اساس رأی اولیه CAS، دلایل ارائه‌شده از سوی پرسپولیس برای اثبات وارد آمدن «ضرر جبران‌ناپذیر» کافی نبوده و عدم برگزاری بازی با تماشاگران، به عنوان خسارتی غیرقابل‌جبران تلقی نمی‌شود.

به همین ترتیب، درخواست فوری پرسپولیس برای صدور دستور موقت رد شده و رأی کمیته استیناف مبنی بر انجام مسابقه با حضور هواداران پابرجا خواهد ماند.

با این تصمیم، دو باشگاه باید طبق برنامه و با حضور تماشاگران مقابل یکدیگر قرار بگیرند.